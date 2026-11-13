Thanh Hóa lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, chung tay chăm lo an sinh xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao biểu trưng tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Tối 13/11, tại Trung tâm Hội nghị 25B, tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026”.

Đại biểu dự chương trình.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm và gần 600 đại biểu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh: Đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, “thương người như thể thương thân” là những giá trị tốt đẹp, trở thành truyền thống của dân tộc Việt Nam và được các thế hệ người dân Thanh Hóa gìn giữ, vun đắp. Tinh thần ấy luôn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, từ sự sẻ chia trong cộng đồng đến trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu dự chương trình.

Từ năm 2024 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 15.700 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 1.652 tỷ đồng.

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được gần 767 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động hơn 467 tỷ đồng để triển khai các chương trình an sinh xã hội.

Nguồn lực này đã góp phần cải thiện điều kiện nhà ở, hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo việc làm, chăm lo các gia đình khó khăn và kịp thời trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro trong cuộc sống.

Đại biểu dự chương trình.

Những căn nhà Đại đoàn kết không chỉ giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định mà còn tạo nền tảng để họ yên tâm lao động, sản xuất, từng bước cải thiện đời sống.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, việc trao sinh kế, tạo việc làm và giúp hộ nghèo tiếp cận các điều kiện phát triển kinh tế có ý nghĩa lâu dài. Công tác giảm nghèo vì thế không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà hướng đến tạo cơ hội, động lực để mỗi gia đình phát huy nội lực, vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục thực hiện. Toàn tỉnh hiện còn 12.275 hộ nghèo, chiếm 1,21% và 46.752 hộ cận nghèo, chiếm 4,6%. Đáng chú ý, hơn 4.500 hộ còn nhu cầu được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới và hơn 1.500 hộ cần hỗ trợ sửa chữa nhà.

Từ thực tế đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trong, ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026; chung tay hỗ trợ nhà ở, sinh kế, việc làm và các nhu cầu thiết yếu của hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, kết nối và điều phối các nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, bảo đảm việc hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao biểu trưng tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh trao biểu trưng, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao biểu trưng tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao biểu trưng tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động biểu dương, tôn vinh 96 tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội. Đây là những điển hình đại diện cho tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, hội nghề nghiệp, các tổ chức, cá nhân và những người con quê hương Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh.

Dù cách đóng góp khác nhau, các tập thể, cá nhân đều chung mong muốn sẻ chia, góp sức chăm lo đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán thông qua thư kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đã thông qua thư kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Qua đó, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trong, ngoài tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu an sinh xã hội bền vững.

Thông điệp được lan tỏa từ chương trình là giảm nghèo không chỉ cần những hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là tạo dựng điểm tựa lâu dài để người nghèo ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và vươn lên bằng chính nỗ lực của mình. Mỗi căn nhà Đại đoàn kết, nguồn hỗ trợ sinh kế, suất quà hay sự tiếp sức kịp thời đều góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xây dựng Thanh Hóa ngày càng nhân ái, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tại chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026”, Ban Tổ chức đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ gần 87 tỷ đồng.

Đây là những tình cảm, sự quan tâm, đồng hành và đóng góp quý báu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân đối với Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa.