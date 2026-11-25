Không chỉ dừng lại ở những chương trình biểu diễn nghệ thuật hay hoạt động kỷ niệm mang tính sự kiện, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Thanh Hóa được tổ chức theo hướng đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Điểm nổi bật là sự kết nối giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên không gian giao lưu, hội tụ và lan tỏa những giá trị đặc sắc của các dân tộc trên vùng đất xứ Thanh.

Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tại quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành

Đây cũng là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức trên phạm vi cả nước, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Tại Thanh Hóa, các hoạt động được triển khai từ ngày 18 đến 24/11, với nhiều địa điểm và hình thức tổ chức đa dạng.

Hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc xứ Thanh

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động là Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”, diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành.

Tối 22/11, ngày hội chính thức khai mạc, thu hút khoảng 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các địa phương trong tỉnh cùng các nghệ sĩ thuộc những đơn vị nghệ thuật Trung ương. Không gian ngày hội trở thành nơi hội tụ những sắc màu văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Kinh, Mường, Thái, Dao, Mông... với những tiết mục nghệ thuật, điệu múa, làn điệu dân ca, trang phục truyền thống và các hình thức trình diễn di sản văn hóa dân gian.

Sắc màu văn hóa xứ Thanh hội tụ tại nhiều địa chỉ văn hóa ở Thanh Hóa

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, trình diễn, trưng bày văn hóa truyền thống và biểu diễn nghệ thuật quần chúng, người dân, du khách có cơ hội khám phá sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Thanh Hóa.

Đáng chú ý, Thanh Hóa hiện có 28 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc giới thiệu các di sản trong cùng một không gian giúp công chúng có cái nhìn rõ hơn về chiều sâu văn hóa xứ Thanh, từ những phong tục, tập quán, lễ hội đến các loại hình nghệ thuật dân gian được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đưa văn hóa vào không gian di sản, kết nối du lịch

Không chỉ tập trung tại trung tâm tỉnh, các hoạt động hưởng ứng còn được tổ chức tại nhiều địa điểm văn hóa, du lịch nổi bật, tạo nên hành trình khám phá di sản trải dài từ miền núi đến đồng bằng.

Tại Khu du lịch Pù Luông, các hoạt động Ngày hội du lịch, chương trình văn nghệ quần chúng “Sắc màu Pù Luông”, Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số và biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa nhân vật, sự kiện lịch sử, trò diễn dân gian đã mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc miền núi. Qua đó, những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được giới thiệu trực tiếp tới du khách, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng.

Các hoạt động đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo khán giả

Tại phường Sầm Sơn, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra ở Quảng trường biển, nổi bật là Gala Sao Mai 2026, Carnival đường phố, biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa và không gian giới thiệu sản phẩm OCOP Thanh Hóa. Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, hoạt động giải trí và quảng bá sản phẩm địa phương góp phần tạo thêm sức hút cho điểm đến, đồng thời giới thiệu hình ảnh đất và người xứ Thanh đến đông đảo du khách.

Đặc biệt, tại hai địa chỉ di sản tiêu biểu là Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, nhiều hoạt động giáo dục, trải nghiệm được tổ chức hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Cuộc thi "Rung chuông Vàng" được tổ chức tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh giúp học sinh hiểu thêm về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước

Tại Lam Kinh, cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Lam Kinh và vương triều Hậu Lê” dành cho học sinh Trường THCS Lam Sơn góp phần đưa lịch sử, văn hóa địa phương đến gần hơn với thế hệ trẻ. Cuộc thi video ngắn “Em là hướng dẫn viên di tích quê em” cũng khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, giới thiệu và quảng bá di sản quê hương bằng hình thức sáng tạo.

Trong khi đó, tại Thành Nhà Hồ, triển lãm ảnh “Thành Nhà Hồ - Khoảnh khắc di sản” với ba chủ đề “Thành Nhà Hồ - Dấu ấn thời gian”, “Ánh sáng di sản” và “Nhịp sống bên di sản” giới thiệu vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan và mối quan hệ gắn bó giữa di sản với đời sống cộng đồng.

Một điểm nhấn thiết thực là trong hai ngày 23 và 24/11, du khách trong nước và quốc tế được miễn 100% phí tham quan tại Thành Nhà Hồ và Lam Kinh. Hoạt động này không chỉ khuyến khích người dân đến với di sản mà còn tạo cơ hội để các gia đình, học sinh và du khách trực tiếp tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương.

Gắn kết văn hóa với Ngày hội Đại đoàn kết từ mỗi khu dân cư

Một trong những điểm đáng chú ý của chuỗi hoạt động năm nay là việc kết hợp hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa các giá trị văn hóa truyền thống trở thành sợi dây kết nối cộng đồng.

Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến 24/11, các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng tại 100% khu dân cư, thôn, bản, tổ dân phố. Cùng với đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại 29 khu dân cư tiêu biểu thuộc 29 xã, phường trong tỉnh.

Hoạt động văn hóa được tổ chức ở khắp các địa phương, gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại các khu dân cư, nhà văn hóa, sân thể thao trở thành không gian sinh hoạt chung với nhiều hoạt động như biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu, liên hoan và gặp gỡ giữa các thế hệ. Những lời ca, tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước cùng các tiết mục mang âm hưởng dân ca, dân vũ truyền thống góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi.

Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, ngày hội còn là cơ hội để người dân cùng nhìn lại những kết quả trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Việc biểu dương những gia đình văn hóa, cá nhân tiêu biểu, tập thể có nhiều đóng góp cho cộng đồng cũng góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý thức chung tay xây dựng khu dân cư văn minh.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886-2026), với triển lãm chuyên đề và liên hoan văn nghệ quần chúng tại xã Ba Đình

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886-2026), với triển lãm chuyên đề và liên hoan văn nghệ quần chúng tại xã Ba Đình, tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh cách mạng của quê hương.

Nhiều địa phương livestream quảng bá di sản văn hóa trong dịp kỷ niệm Ngày văn hóa Việt Nam

Điểm nổi bật trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Thanh Hóa không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng sự kiện, mà còn ở cách kết nối văn hóa với đời sống xã hội. Từ không gian di sản, quảng trường, khu du lịch đến từng thôn, bản, tổ dân phố, mỗi hoạt động đều mở ra cơ hội để người dân tiếp cận, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa. Qua đó, văn hóa không chỉ được tôn vinh trong những ngày lễ hội mà từng bước trở thành nền tảng gắn kết cộng đồng, bồi đắp niềm tự hào quê hương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo thêm nguồn lực cho phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.