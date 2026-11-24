Không gian trưng bày sách, tư liệu với chủ đề Văn hóa Việt Nam, đại đoàn kết dân tộc và biển, hải đảo Việt Nam tại Bảo tàng Thanh Hóa

Nhân kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026), Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Trung tâm Bảo tồn Di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa tổ chức trưng bày triển lãm sách với gần 300 tư liệu, chia thành 3 chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; Văn hóa Việt Nam - Bản sắc và phát triển; Biển, hải đảo Việt Nam.

Các tư liệu được lựa chọn, sắp xếp khoa học, kết hợp nhiều hình thức thể hiện, giúp người xem tiếp cận những nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống đoàn kết và chủ quyền biển, đảo.

Mỗi chuyên đề mở ra một góc nhìn về những giá trị nền tảng của dân tộc, từ tư tưởng đại đoàn kết đến bản sắc văn hóa và ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thông qua hoạt động trưng bày, sách và tư liệu không chỉ đóng vai trò lưu giữ tri thức mà còn trở thành cầu nối đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Đây cũng là cách làm phong phú thêm hoạt động thư viện, khuyến khích văn hóa đọc và nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thế hệ trẻ, về trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc.

Cùng với đó, tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình, Trung tâm Bảo tồn Di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến du lịch Thanh Hóa tổ chức trưng bày tư liệu, sách và hiện vật chuyên đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Mốc son lịch sử”, hướng tới kỷ niệm 140 năm cuộc khởi nghĩa (1886 - 2026).

Không gian trưng bày chuyên đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Mốc son lịch sử” tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình

Không gian trưng bày được tổ chức thành hai phần, gồm tư liệu, sách và hiện vật lịch sử. Phần trưng bày sách giới thiệu 5 chuyên đề: Toàn cảnh phong trào Cần Vương; Những gương anh hùng tiêu biểu trong phong trào Cần Vương; Lịch sử, văn hóa, con người và các phong trào yêu nước tại vùng đất Nga Sơn, nay là xã Ba Đình; Thanh Hóa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ đổi mới; Biển, hải đảo Việt Nam.

Bên cạnh hệ thống sách, các mô hình Ba Đình, Ngọn lửa cách mạng cùng hình ảnh, tư liệu và hiện vật lịch sử tiêu biểu gắn với cuộc Khởi nghĩa Ba Đình được giới thiệu trực quan qua hệ thống giá, tủ, kệ trưng bày.

Qua đó, người xem có thêm điều kiện tìm hiểu về bối cảnh lịch sử, phong trào Cần Vương và cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của nghĩa quân Ba Đình cuối thế kỷ XIX.

Các hình ảnh, tư liệu và hiện vật lịch sử góp phần tái hiện dấu mốc Khởi nghĩa Ba Đình năm 1886

Theo ban tổ chức, hai không gian trưng bày là hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị tài liệu, tư liệu và hiện vật đang được lưu giữ, đồng thời đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa trong cộng đồng.

Trưng bày triển lãm sách tại Bảo tàng diễn ra từ ngày 23.11 đến hết ngày 25.11.2026. Trưng bày chuyên đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Mốc son lịch sử” tại Khu di tích lịch sử Ba Đình diễn ra từ ngày 23.11 đến hết ngày 26.11.2026.