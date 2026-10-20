Thanh Hóa lần đầu đăng cai Gala Sao Mai, dự kiến đón 1.000 đại biểu tại Sầm Sơn

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa, Gala Sao Mai 2026 dự kiến diễn ra từ 21h - 22h30 ngày 15/11 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, phối hợp tổ chức cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch xứ Thanh tới khán giả trong nước và quốc tế.

Quảng trường biển Sầm Sơn được chọn là nơi tổ chức chương trình Gala Sao Mai 2026.

Theo kế hoạch, chương trình có thời lượng 90 phút, dự kiến đón khoảng 1.000 đại biểu, gồm lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, đại diện các địa phương, nghệ sĩ, khách mời, doanh nghiệp...

Gala Sao Mai 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh tài năng ca hát, tạo không gian giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ và thí sinh Sao Mai, đồng thời lan tỏa giá trị âm nhạc Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách.

Thông qua chương trình nghệ thuật và hoạt động truyền thông, Thanh Hóa sẽ giới thiệu các giá trị văn hóa, điểm đến du lịch, ẩm thực, nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP của địa phương. Đây cũng là dịp kết nối hoạt động nghệ thuật, truyền hình với quảng bá du lịch, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Sầm Sơn.

Trong khuôn khổ sự kiện, tỉnh dự kiến tổ chức khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP với quy mô 60 gian hàng trong 3 ngày, từ 13 - 15/11/2026.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối phối hợp với Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam triển khai công tác chuẩn bị. Các sở, ngành và UBND phường Sầm Sơn được giao nhiệm vụ rà soát hạ tầng, mặt bằng, chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ chương trình.

Trong đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp rà soát địa điểm, mặt bằng, hạ tầng và các điều kiện kỹ thuật liên quan theo chức năng, nhiệm vụ. Công an tỉnh chủ trì xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; ngành y tế chuẩn bị phương án cấp cứu, chăm sóc sức khỏe phục vụ sự kiện.

Theo kế hoạch, các hạng mục sân khấu, âm thanh, ánh sáng và điều kiện kỹ thuật sẽ được triển khai, kiểm tra, chạy thử, tổng duyệt trước ngày diễn ra chương trình. Công tác chuẩn bị phải gắn với yêu cầu tổ chức khoa học, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Thông qua việc đăng cai Gala Sao Mai 2026, Thanh Hóa kỳ vọng tạo thêm sản phẩm văn hóa phục vụ người dân, du khách, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy kết nối giữa hoạt động nghệ thuật với phát triển du lịch và dịch vụ.