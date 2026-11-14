Thanh Hóa làm sạch gần 1,46 triệu thửa đất, đẩy mạnh chuyển đổi số

Tập trung cao độ làm sạch dữ liệu đất đai

​Thanh Hóa đang tiến gần tới mục tiêu làm sạch, làm sống 100% dữ liệu đất đai trên địa bàn. Công tác này hiện được các cấp chính quyền và người dân triển khai cao độ, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Cán bộ xã Tân Ninh thu thập dữ liệu đất đai tại nhà văn hóa thôn.

​Từ thực tiễn triển khai, phong trào thi đua nước rút đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Điển hình tại xã Thọ Ngọc, chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được đẩy nhanh tiến độ rõ rệt. Tính đến ngày 12/9/2026, địa phương đã số hóa thành công 23.775/27.120 thửa đất, đạt 87,67%, bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống". Song song với đó, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được chú trọng đặc biệt; chỉ trong 9 tháng đầu năm, toàn xã đã cấp 221/250 giấy chứng nhận, đạt 88,4% kế hoạch.

​Bên cạnh đó, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết liệt trong chỉ đạo, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, xã Tân Ninh đã gặt hái nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và quốc phòng - an ninh. Những thành tựu này tạo tiền đề quan trọng để địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026. Riêng trong lĩnh vực đất đai, xã đã cấp 625 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gấp 2,1 lần kế hoạch; đồng thời hoàn thành làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu cho 34.589/35.841 thửa đất, tương đương 96,51%.

​Trao đổi về những nỗ lực trên, ông Trần Quốc Quảng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Tân Ninh (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: "Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của Nhân dân, xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo".

Tại các nhà văn hóa thôn xã Thọ Ngọc, không khí làm việc trong chiến dịch làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai diễn ra khẩn trương.

​Không dừng lại ở đó, xã Hoằng Tiến cũng ghi nhận một bước bứt phá mạnh mẽ. Tính đến ngày 22/10/2026, tỷ lệ làm sạch và làm giàu dữ liệu đất đai của địa phương đạt 96,3%, xếp thứ 13 trên tổng số 166 xã, phường toàn tỉnh. Đánh giá về kết quả này, ông Lê Duy Trọng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Hoằng Tiến chia sẻ rằng đơn vị đã bám sát chỉ đạo cấp trên, huy động tối đa lực lượng rà soát từng thửa đất nhằm bảo đảm độ chính xác tuyệt đối, tạo đà thuận lợi cho việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia và phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

​Mang lại sự hài lòng cho người dân

​Sự chuyển biến tích cực trên địa bàn toàn tỉnh không chỉ thay đổi diện mạo quản lý hành chính mà còn mang lại sự hài lòng thiết thực cho người dân.

​Đến làm thủ tục đất đai tại trung tâm phục vụ hành chính công, ông Lê Xuân Dự, một người dân tại xã Thọ Ngọc, phấn khởi chia sẻ: "Thủ tục hiện nay rất nhanh chóng và minh bạch. Nhờ dữ liệu đã được số hóa và làm sạch, chúng tôi không phải kê khai nhiều lần như trước. Việc tra cứu thông tin trên ứng dụng VNeID cũng vô cùng thuận tiện. Mặc dù mắt tôi kém và chưa rành công nghệ, nhưng nhờ được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi lại".

Ông Lê Xuân Dự, xã Thọ Ngọc đang làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

​Thực tế đó được minh chứng qua những con số ấn tượng trên quy mô toàn tỉnh. Với phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian" cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ cơ sở, tính đến ngày 10/11, toàn tỉnh đã đồng bộ 1.564.183 thửa đất lên phần mềm VNPT iLIS, trong đó có 1.459.046 thửa đã được làm sạch, đạt 93,28%.

​Trên hệ thống quản lý, giám sát thông tin đất đai quốc gia, số thửa đất được đồng bộ để công dân hiển thị thông tin giấy chứng nhận lên ví giấy tờ trên VNeID đã đạt 1.172.746 thửa, tăng 55.915 thửa so với tuần trước. Cùng với việc hoàn thiện dữ liệu, công tác tái cấu trúc thủ tục hành chính tiếp tục mang lại hiệu quả rõ rệt: toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 11.390 hồ sơ theo phương án tái cấu trúc (tăng 1.303 hồ sơ so với tuần trước), giúp tiết kiệm khoảng 729,2 triệu đồng chi phí xã hội. Những con số này khẳng định việc chuẩn hóa dữ liệu đang gắn kết chặt chẽ với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính.

​Nhằm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận lần đầu, tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người dân và hỗ trợ công tác làm sạch dữ liệu. Bên cạnh đó, các trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền phải được phân loại cụ thể, xây dựng lộ trình giải quyết rõ ràng cho từng nhóm và báo cáo trước ngày 30/11/2026.

Ông Trần Quốc Quảng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Tân Ninh trao đổi với phóng viên Báo Công Thương.

​Những kết quả đáng ghi nhận trong công cuộc làm sạch dữ liệu đất đai tại Thanh Hóa một lần nữa khẳng định tư duy khoa học, phương pháp làm việc quyết liệt của tỉnh trong tiến trình cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đây chính là tiền đề vững chắc để xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

​Trong thời gian tới, việc tiếp tục nhân rộng các mô hình điểm, siết chặt kỷ luật hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ là yếu tố then chốt giúp Thanh Hóa hoàn thành toàn diện các mục tiêu chuyển đổi số đã đề ra.

Thanh Hóa đang tiến gần tới mục tiêu làm sạch 100% dữ liệu đất đai nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Tính đến 10/11, toàn tỉnh đã đồng bộ 1.564.183 thửa đất lên phần mềm VNPT iLIS, trong đó 1.459.046 thửa đã được làm sạch, đạt 93,28%. Số thửa được đồng bộ để hiển thị trên ví giấy tờ VNeID đạt 1.172.746 thửa. Bên cạnh đó, việc giải quyết 11.390 hồ sơ theo phương án tái cấu trúc đã giúp tiết kiệm chi phí và mang lại sự hài lòng lớn cho người dân