Chuyển hóa kết quả Hội thảo thành kiến nghị chính sách có tính khả thi

Tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia diễn ra ngày 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai nhằm tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động của chính quyền các cấp.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia được diễn ra tại Thanh Hóa

Dẫn lại nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở khâu thực thi, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đây cũng là vấn đề đặt ra trực tiếp đối với Thanh Hóa.

Thước đo thành công của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ nằm ở việc sắp xếp bộ máy tinh gọn mà còn ở năng lực hành động, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và khả năng thúc đẩy phát triển của chính quyền các cấp.

Từ những vấn đề được trao đổi tại Hội thảo, tỉnh Thanh Hóa xác định phải nhanh chóng chuyển hóa các ý kiến đóng góp thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình và trách nhiệm rõ ràng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại Hội thảo

Nhiệm vụ đầu tiên là chuyển hóa kết quả Hội thảo thành các kiến nghị chính sách có cơ sở khoa học, rõ địa chỉ và có khả năng thực hiện, kiểm chứng.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện báo cáo kiến nghị chính sách và danh mục những vấn đề ưu tiên giải quyết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các kiến nghị được phân thành 3 nhóm: vấn đề thuộc thẩm quyền tỉnh cần giải quyết ngay; vấn đề vượt thẩm quyền cần kiến nghị Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách; và những vấn đề mới có tính khả thi nhưng chưa đủ căn cứ áp dụng rộng rãi sẽ được lựa chọn thí điểm, đánh giá trước khi nhân rộng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Mỗi kiến nghị phải xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn thực hiện và kết quả cần đạt được, tránh dừng lại ở những nhận định chung hoặc khẩu hiệu mang tính định hướng.

Đánh giá năng lực quản trị bằng hiệu quả phục vụ người dân

Nhiệm vụ thứ hai là đánh giá đúng năng lực quản trị và điều kiện thực thi của từng xã, phường, lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng, Thanh Hóa có 166 xã, phường với quy mô, tính chất và điều kiện phát triển khác nhau. Vì vậy, không thể áp dụng một khuôn mẫu quản lý, đánh giá chung cho tất cả địa bàn.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu xây dựng “Bản đồ năng lực quản trị cấp xã”, tập trung vào 3 nội dung: điều kiện, nguồn lực thực thi; năng lực tổ chức thực hiện; kết quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong quý I/2027, tỉnh dự kiến hoàn thiện phương án thí điểm tại một số địa bàn đại diện cho khu vực đô thị, công nghiệp, đồng bằng, miền núi và biên giới.

Việc đánh giá phải đi vào thực chất. Hồ sơ được giải quyết đúng hạn nhưng người dân vẫn phải đi lại nhiều lần; dịch vụ công trực tuyến nhưng cán bộ vẫn phải làm thay người dân thì chưa thể coi là hiệu quả. Kết quả đánh giá sẽ là căn cứ điều chỉnh phân bổ nguồn lực, bố trí cán bộ, hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng quản trị, không đơn thuần là xếp hạng hay tạo thêm phong trào thi đua.

Phân cấp mạnh hơn, cấp tỉnh hỗ trợ tốt hơn, cấp xã chủ động hơn

Nhiệm vụ thứ ba là xây dựng chính quyền cấp tỉnh mạnh về hoạch định, điều phối, hỗ trợ; cấp xã chủ động, đủ năng lực và tự chịu trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm: “Trung ương không làm thay địa phương; cấp tỉnh không giữ lại những việc có thể phân cấp, phân quyền cho cấp xã và cấp xã đủ điều kiện thực hiện tốt”.

Trên tinh thần đó, các sở, ngành phải tiếp tục rà soát việc phân cấp, phân quyền, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư, tài chính; kịp thời xử lý những nội dung chồng chéo, bất cập hoặc chưa rõ thẩm quyền.

Đối với những công việc đã rõ thẩm quyền nhưng chậm triển khai do tâm lý trông chờ, né tránh, cần chấn chỉnh và xem xét trách nhiệm người đứng đầu. Trường hợp cấp xã gặp khó khăn do thiếu nhân lực, dữ liệu, hướng dẫn chuyên môn hoặc vướng mắc cơ chế, chính sách, cấp tỉnh phải chủ động hỗ trợ, tháo gỡ, không giao nhiệm vụ vượt quá điều kiện thực tế.

Cùng với đó, các sở, ngành phải chuyển từ phương thức quản lý, chỉ đạo đơn thuần sang hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra và chịu trách nhiệm đến cùng trong việc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; không tạo thêm tầng nấc trung gian, thủ tục không cần thiết.

Tỉnh cũng sẽ rà soát việc bố trí cán bộ theo vị trí việc làm, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu để người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần. Việc phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, tăng cường giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân, bảo đảm quyền hạn gắn liền với trách nhiệm.

Gắn đổi mới quản trị với khai thác các không gian phát triển mới

Nhiệm vụ thứ tư là gắn nâng cao năng lực quản trị với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các động lực phát triển mới của tỉnh.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Thanh Hóa sẽ đổi mới phương thức quản trị phù hợp với đặc thù từng khu vực. Đối với Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp và cảng biển, trọng tâm là điều phối liên ngành về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và hạ tầng. Khu vực đô thị tập trung quản trị không gian, hạ tầng và trật tự xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, chính quyền kiến tạo không làm thay doanh nghiệp, không thay thế vai trò của thị trường mà phải tạo lập môi trường thuận lợi, kết nối nguồn lực, tháo gỡ rào cản, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo.

Với đặc thù có nhiều không gian phát triển từ đô thị, công nghiệp, cảng biển đến đồng bằng, ven biển, miền núi và biên giới, Thanh Hóa có điều kiện thực tiễn phong phú để nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình quản trị phù hợp.

Nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định: “Mọi nhiệm vụ phải có đầu mối chịu trách nhiệm; mọi giải pháp phải có lộ trình; mọi kết quả phải được giải quyết từ những điểm nghẽn đã tháo gỡ, nguồn lực đã khơi thông và đời sống Nhân dân được cải thiện”.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong quá trình đổi mới hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới nền hành chính không chỉ làm tốt chức năng quản lý mà còn thực sự đồng hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp và kiến tạo những động lực phát triển mới cho Thanh Hóa.