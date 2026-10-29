Thanh Hóa - Lâm Đồng kết nối bằng đường bay thẳng, tăng cơ hội phát triển du lịch

Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng – Thanh Hóa là dịp để các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và hàng không.

Hội nghị “Xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa".

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là trao đổi nhu cầu thị trường, điều kiện khai thác và giải pháp khôi phục, phát triển đường bay Liên Khương – Thọ Xuân; đồng thời nghiên cứu khả năng kết nối Liên Khương – Vinh và chiều ngược lại.

Tuyến bay Thọ Xuân – Liên Khương đang được các bên trao đổi về điều kiện khôi phục và phát triển. Trong khi đó, tuyến Vinh – Liên Khương là phương án dự kiến kết nối trong thời gian tới, chưa khai thác trở lại.

Thanh Hóa có thể kết nối nguồn khách từ Ninh Bình và các địa phương lân cận thông qua Cảng hàng không Thọ Xuân.

Ở chiều ngược lại, Lâm Đồng có cơ hội mở rộng thị trường khách tại Bắc Trung Bộ thông qua việc kết nối các sản phẩm du lịch cao nguyên, nghỉ dưỡng, sinh thái, nông nghiệp trải nghiệm và du lịch biển với các điểm đến biển, di sản, văn hóa, lịch sử của Thanh Hóa và khu vực lân cận.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển về kinh tế - xã hội.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Lâm Đồng và Thanh Hóa có nhiều cơ hội bổ trợ, hợp tác phát triển, nhất là trong xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng.

Trong đó, kết nối hàng không giữa hai địa phương có ý nghĩa quan trọng, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng thị trường khách và thúc đẩy các tour du lịch liên tuyến.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng mong muốn cùng Lâm Đồng và các địa phương liên quan hình thành những chương trình hợp tác cụ thể, phát huy lợi thế riêng, mở rộng thị trường và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc khôi phục, kết nối đường bay Lâm Đồng – Thanh Hóa tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường khách và thúc đẩy du lịch hai địa phương.

Kết nối hàng không thuận lợi sẽ tạo điều kiện phát triển các tour liên tuyến, kết nối điểm đến đặc sắc của Tây Nguyên, Nam Trung Bộ với Bắc Trung Bộ, đồng thời mở rộng cơ hội xúc tiến đầu tư, giao thương và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Theo ông Tuấn, để phát triển đường bay hiệu quả, cần phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền hai tỉnh, các đơn vị quản lý cảng hàng không, hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch.

Việc nghiên cứu phương án khai thác phải căn cứ nhu cầu đi lại thực tế, tiềm năng thị trường và hiệu quả kinh doanh; đồng thời gắn với các chương trình kích cầu, quảng bá điểm đến, xây dựng tour liên tuyến và kết nối dịch vụ nhằm bảo đảm tính ổn định, bền vững của đường bay.

Về phía Thanh Hoá, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá, Thanh Hóa và Lâm Đồng tuy cách xa nhau về địa lý, có những đặc điểm tự nhiên khác biệt nhưng sở hữu nhiều lợi thế có thể bổ trợ cho nhau.

Thanh Hóa có tài nguyên du lịch đa dạng từ biển, đồng bằng đến miền núi, với các điểm đến như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Pù Luông cùng những di sản văn hóa, lịch sử tiêu biểu như Thành Nhà Hồ, Lam Kinh. Trong khi đó, Lâm Đồng có thế mạnh về du lịch cao nguyên, nghỉ dưỡng, nông nghiệp trải nghiệm và cảnh quan thiên nhiên.

Theo ông Đầu Thanh Tùng, liên kết giữa các địa phương không chỉ dừng ở kết nối điểm đến mà cần mở rộng sang kết nối thị trường, hạ tầng, doanh nghiệp và chuỗi giá trị. Thanh Hóa mong muốn cùng Lâm Đồng và các địa phương liên quan hình thành những chương trình hợp tác cụ thể, qua đó phát huy lợi thế riêng, mở rộng thị trường và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và hàng không.

Lãnh đạo hai địa phương đề nghị Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở cung ứng dịch vụ chủ động gặp gỡ, lựa chọn những sản phẩm có khả năng triển khai, xây dựng chương trình tour cụ thể, thống nhất giá dịch vụ, phương thức quảng bá và trách nhiệm phối hợp của từng bên.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng giới thiệu 100 dự án, cơ hội đầu tư thuộc Tập 1 năm 2026 đã được số hóa. Danh mục chung của tỉnh hiện có gần 500 dự án, cơ hội đầu tư đang được tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và cập nhật.

Trung tâm sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm rõ thông tin quy hoạch, đất đai, hạ tầng, điều kiện tiếp cận và mức độ sẵn sàng của từng dự án theo nhu cầu của nhà đầu tư.

Bên cạnh xúc tiến đầu tư, hai địa phương hướng đến tăng cường hợp tác thương mại, kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Doanh nghiệp được khuyến khích kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề; trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong khuôn khổ hội nghị, lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giữa doanh nghiệp, hiệp hội tỉnh Lâm Đồng với doanh nghiệp, hiệp hội các tỉnh Thanh Hoá được thực hiện dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng.

Theo số liệu được cung cấp tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng đón khoảng 18,5 triệu lượt khách, tăng 18,98% so với cùng kỳ năm 2025. Khách quốc tế đạt hơn 1,1 triệu lượt, tăng 14,8%; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 51.263 tỷ đồng, tăng 22,31%. Năm 2026, ngành Du lịch Lâm Đồng đặt mục tiêu đón khoảng 25,75 triệu lượt khách, trong đó có 1,58 triệu lượt khách quốc tế, với doanh thu dự kiến 71.500 tỷ đồng.