Thanh Hóa - Lâm Đồng bắt tay kích cầu du lịch, khôi phục đường bay

Chiều 29.10, tại phường Hạc Thành (Thanh Hoá), tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị “Xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa”, nhằm mở rộng hợp tác kinh tế, khai thác thị trường khách và thúc đẩy kết nối hàng không giữa hai địa phương.

Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới triển khai các chương trình đầu tư và du lịch cụ thể

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh hội nghị không chỉ quảng bá tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư mà còn tạo diễn đàn để các địa phương, doanh nghiệp trao đổi, hình thành những chương trình hợp tác cụ thể.

Theo ông Tuấn, việc kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội xây dựng các chương trình du lịch liên tuyến, kết nối những điểm đến đặc sắc của Tây Nguyên, Nam Trung Bộ với khu vực Bắc Trung Bộ.

Qua đó, mở rộng thị trường khách, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng và gia tăng cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá đây là bước khởi đầu thiết thực để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư và hàng không.

Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa

Ông Tùng cảm ơn những nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy khôi phục đường bay Liên Khương - Thọ Xuân; đồng thời khẳng định Thanh Hóa luôn rộng mở chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, quy định pháp luật; đồng thời mong muốn VCCI tiếp tục hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, giới thiệu đối tác và xúc tiến đầu tư giữa hai địa phương.

Tìm cơ hội khôi phục đường bay, hình thành tour liên vùng

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là trao đổi nhu cầu thị trường, điều kiện khai thác và giải pháp khôi phục, phát triển đường bay Liên Khương - Thọ Xuân, đồng thời duy trì hiệu quả đường bay Liên Khương - Vinh và chiều ngược lại.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các bên hướng đến tăng cường kết nối giữa hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đơn vị cung ứng dịch vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị

Các gói sản phẩm kết hợp vé máy bay, lưu trú, vận chuyển và tham quan được kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu, tạo nguồn khách ổn định, nâng cao hiệu quả khai thác đường bay.

Với thông điệp “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh”, chương trình cũng hướng đến kết nối du lịch biển, hoa và đại ngàn của Lâm Đồng với thế mạnh văn hóa, di sản, sinh thái của Thanh Hóa cùng các địa phương lân cận như Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đây là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng tour liên vùng, mở rộng lựa chọn trải nghiệm và tăng cường trao đổi khách hai chiều.

Lâm Đồng hiện xác định thị trường Thanh Hóa và các tỉnh lân cận thuộc Bắc Trung bộ là nguồn khách nội địa tiềm năng, đặc biệt đối với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, du lịch canh nông, khám phá cảnh quan và trải nghiệm khí hậu cao nguyên.

Tỉnh đang đẩy mạnh làm mới sản phẩm, kích cầu, số hóa điểm đến và mở rộng không gian trải nghiệm nhằm nâng cao sức hấp dẫn đối với du khách.

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng đón khoảng 18,5 triệu lượt khách, tăng 18,98% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,1 triệu lượt, tăng 14,8%; doanh thu du lịch đạt hơn 51.263 tỉ đồng, tăng 22,31%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng phát biểu chào mừng, khẳng định tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư

Năm 2026, ngành du lịch Lâm Đồng đặt mục tiêu đón khoảng 25,75 triệu lượt khách, trong đó có 1,58 triệu lượt khách quốc tế, với doanh thu 71.500 tỉ đồng.

Việc mở rộng kết nối với các tỉnh Bắc Trung bộ được kỳ vọng góp phần khai thác dư địa thị trường, thúc đẩy tăng trưởng du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Tại hội nghị, đại diện VCCI đánh giá cao sáng kiến kết nối kinh tế giữa Lâm Đồng và Thanh Hóa.

Các cơ quan chuyên môn hai tỉnh đã giới thiệu tiềm năng đầu tư, sản phẩm du lịch đặc sắc, danh mục dự án kêu gọi đầu tư và giải pháp phát triển đường bay.

Lâm Đồng đồng thời quảng bá Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, tạo thêm cơ hội xây dựng sản phẩm du lịch gắn với sự kiện.