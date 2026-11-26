Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân.

Tại buổi lễ, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trình bày diễn văn ôn lại lịch sử Khởi nghĩa Ba Đình, một trong những trung tâm kháng chiến tiêu biểu của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trình bày diễn văn buổi lễ.

Diễn văn khẳng định trải qua 140 năm, hào khí Ba Đình vẫn là biểu tượng sáng ngời của truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất của quân và dân ta.

Hưởng ứng lời hiệu triệu Cần Vương của vua Hàm Nghi sau khi Kinh thành Huế thất thủ tháng 7-1885, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ. Trước yêu cầu tập hợp lực lượng, xây dựng căn cứ kháng chiến, các thủ lĩnh phong trào yêu nước họp tại Bồng Trung (nay thuộc xã Biện Thượng), thống nhất giao Phạm Bành, Đinh Công Tráng và Hoàng Bật Đạt xây dựng căn cứ Ba Đình; giao Trần Xuân Soạn và Hà Văn Mao xây dựng căn cứ Mã Cao, tạo thế liên kết giữa đồng bằng và miền núi.

Tháng 2-1886, căn cứ Ba Đình được xây dựng trên địa bàn ba làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh và Mỹ Khê, thuộc huyện Nga Sơn xưa. Với hệ thống lũy tre, hào sâu, bãi chông, thành đất và công sự liên hoàn, Ba Đình trở thành căn cứ phòng thủ kiên cố. Dưới sự chỉ huy của Phạm Bành và Đinh Công Tráng, nghĩa quân tổ chức nhiều trận phục kích, chặn đánh quân tuần tiễu và các đoàn vận tải của Pháp.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đông đảo nhân dân địa phương tham gia buổi lễ.

Trước ưu thế vượt trội về quân số, vũ khí của đối phương, nghĩa quân vẫn kiên cường chiến đấu. Đêm 20 rạng sáng 21-1-1887, khi căn cứ bị bao vây ngày càng chặt, các thủ lĩnh quyết định phá vây, rút về căn cứ Mã Cao để bảo toàn lực lượng, tiếp tục kháng chiến. Dù không giành được thắng lợi cuối cùng, cuộc khởi nghĩa đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc, thể hiện lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do.

Diễn văn khẳng định, trải qua 140 năm, hào khí Ba Đình vẫn là biểu tượng sáng ngời của truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất của quân và dân ta; góp phần bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương Thanh Hóa.

Đại diện thế hệ trẻ bày tỏ niềm tự hào, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông, quyết tâm tiếp nối truyền thống bằng những việc làm thiết thực.

Phát huy truyền thống đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Ba Đình gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ, đồng thời khai thác hợp lý tiềm năng du lịch lịch sử, văn hóa.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, đại diện thế hệ trẻ bày tỏ niềm tự hào, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông, quyết tâm tiếp nối truyền thống bằng những việc làm thiết thực. Chương trình nghệ thuật “Khởi nghĩa Ba Đình - Dấu son bất tử” tái hiện những dấu mốc lịch sử, tinh thần chiến đấu kiên cường và sự hy sinh của nghĩa quân, nhân dân trong cuộc khởi nghĩa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm các anh hùng Phong trào Cần Vương.

Trước lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng Phong trào Cần Vương và tham quan khu trưng bày hiện vật tại Khu di tích lịch sử Ba Đình.