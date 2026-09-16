Thanh Hóa: Kịp thời sơ tán nhân dân đến vị trí an toàn

Theo Thượng tá Hoàng Văn Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hoằng Giang, đơn vị đã huy động gần 20 cán bộ, nhân viên thường trực và dân quân phối hợp với lực lượng Công an cùng người dân triển khai ứng phó. Trong mưa lớn, đất đá tiếp tục sạt trượt, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nhanh chóng hỗ trợ các gia đình di chuyển người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời nạo vét, vận chuyển hàng chục khối bùn, đất, đá tràn vào nhà dân.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hoàng Giang, tỉnh Thanh Hóa giúp dân dọn dẹp bùn đất sạt trượt vào nhà.

Tổ chức di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

San gạt bùn đất tại gia đình bà Nguyễn Thị Lợi.

Ngay trong đêm, lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp đến từng hộ dân vận động, hỗ trợ di chuyển đến vị trí an toàn. Lực lượng chức năng tổ chức cấm người, phương tiện qua lại khu vực có nguy cơ sạt lở, không để người dân trở về nhà trong đêm.

Sức tàn phá của vụ sạt lở rất lớn. Đất đá từ sườn núi tràn xuống, cuốn theo cây cối, gạch đá, hàng rào và chuồng trại. Hơn 30m tường rào của gia đình bà Nguyễn Thị Lợi bị đất đá cuốn phăng; bùn đất tràn vào sân, vườn, nhiều gia súc, gia cầm bị vùi lấp. Gia đình ông Nguyễn Văn Hải cũng bị đất đá sạt trượt làm đổ hệ thống chuồng trại chăn nuôi hàng trăm con gia súc, gia cầm bị đất đá vùi lấp.

Đất đá sạt trượt vào nhà dân nhìn từ trên cao.

Hệ thống chuồng trại gia đình ông Hải bị xô đổ.

Bùn đất xô đổ tường rào, tràn vào sân vườn nhà bà Nguyễn Thị Lợi.

Theo lãnh đạo xã Hoằng Giang: Khu vực sạt lở ảnh hưởng đến 7 hộ với gần 20 nhân khẩu. Địa phương đã tổ chức di dời các hộ dân đến nơi an toàn; một số hộ tạm trú tại nhà người thân trong thôn.

Sau khi sơ tán dân, các lực lượng tiếp tục bám địa bàn, giúp nhân dân thu dọn bùn đất, khơi thông dòng chảy. Địa phương đang tính toán phương án xây dựng tường chắn phía sau các hộ dân, đồng thời khơi dòng, hướng nước đến vị trí an toàn, hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt lở.