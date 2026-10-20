Thanh Hóa: Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được quan tâm

Mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến giá dầu, nguồn cung năng lượng, vận tải biển, thương mại và đầu tư. Bên cạnh đó, trong tỉnh, khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, nhất là các tồn tại, điểm nghẽn kéo dài nhiều năm. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Thanh Hóa, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2026 của Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Thanh Hóa đã trồng mới được 9.250 ha rừng tập trung.

Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch và cùng kỳ

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại buổi họp báo thường kỳ quý III năm 2026, 9 tháng đầu năm 2026, sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện. Sản lượng lương thực ước đạt 1,54 triệu tấn, vượt 2,7% kế hoạch; tích tụ, tập trung được 8.887 ha đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đạt 88,87% kế hoạch; chuyển đổi 1.500 ha đất lúa hiệu quả thấp sang cây trồng có giá trị cao hơn, đạt 89,3% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, không lây lan trên diện rộng; có thêm 08 dự án chăn nuôi quy mô lớn đi vào hoạt động, với tổng mức đầu tư 4.908 tỷ đồng. Trồng mới 9.250 ha rừng tập trung, bằng 92,5% kế hoạch. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 169.724 tấn, tăng 2,4%, bằng 76,1% kế hoạch.

Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 11,1% so với cùng kỳ; 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng; có 38 nhà máy, cơ sở sản xuất hoàn thành, đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư 33.660 tỷ đồng, tạo thêm năng lực mới cho tăng trưởng.

Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng có chuyển biến tốt. Đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung của 115 xã, phường; chuyển việc công bố chỉ số giá vật liệu xây dựng từ hằng quý sang hằng tháng; công khai thông tin 181/181 mỏ vật liệu đang hoạt động; ban hành định mức sử dụng cát nghiền trong công trình xây dựng. Phát triển nhà ở xã hội ước đạt 800 căn, bằng 89% kế hoạch.

Ngành thương mại, dịch vụ tăng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 201.490 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ, bằng 82,2% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu ước đạt 5.878,8 triệu USD, tăng 11,4%, bằng 69,2% kế hoạch; giá trị nhập khẩu ước đạt 9.575,4 triệu USD, tăng 28,0%. Tổng thu du lịch ước đạt 42.840 tỷ đồng, tăng 1%, bằng 86,5% kế hoạch. Doanh thu vận tải ước đạt 21.523 tỷ đồng, tăng 19,8%, bằng 86,3% kế hoạch. Huy động vốn của các tổ chức tín dụng ước đạt 242,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm 2025.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 49.836 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, bằng 96,5% dự toán; trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 20.550 tỷ đồng, tăng 33%, vượt 11% dự toán; thu nội địa ước đạt 29.286,5 tỷ đồng, tăng 1%, bằng 88,3% dự toán.

Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng ước đạt 108.844,6 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, bằng 64,8% kế hoạch. Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Đồng thời, tiếp và làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Tính đến ngày 20/9/2026, tỉnh đã thu hút 109 dự án (trong đó có 17 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài), với tổng vốn đăng ký 16.763 tỷ đồng và 238 triệu USD, tăng 6,9% về số dự án và bằng 83,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Kế hoạch vốn đầu tư công được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đến ngày 24/9/2026, giá trị giải ngân đạt 9.860,1 tỷ đồng, bằng 50,97% kế hoạch. Song song với đó, công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng được chỉ đạo quyết liệt. Đến ngày 20/9/2026, đã tháo gỡ cho 287/303 dự án, đạt 95%, khơi thông hơn 158.571 tỷ đồng và gần 2.086 ha đất.

Trong 9 tháng, tại Thanh Hóa cũng đã có 3.052 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 5,1% so với cùng kỳ, vượt 1,7% kế hoạch; có 705 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,3%. Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026, trong đó có việc đã xử lý, giải quyết dứt điểm 67 kiến nghị của doanh nghiệp.

Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm

Từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2026, Thanh Hóa đã cấp phép bổ sung 14,22 triệu m3 vật liệu xây dựng.

Cũng theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hoá, ngoài việc lãnh, chỉ đạo về phát triển kinh tế, tỉnh cũng đã trú trọng đến công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Do vậy, nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn đã được cải thiện rõ. Tổng khối lượng vật liệu đã cấp phép đạt 65,64 triệu m3/năm, riêng từ cuối tháng 7 đến nay đã bổ sung 14,22 triệu m3, vượt chỉ tiêu 13,5 triệu m3 theo Kế hoạch số 255/KH-UBND.

Đã hoàn thành xác định giá đất cụ thể cho 94 dự án; ban hành 03 quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, với tổng số thu dự kiến 13.645 tỷ đồng. Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai vượt chỉ tiêu Trung ương giao; đã xây dựng dữ liệu 1,44 triệu thửa, đạt 128,33%, trong đó số thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” (Nhóm 1) đạt 94,8%; đồng bộ lên hệ thống quốc gia 1,37 triệu thửa, xếp thứ 18 cả nước.

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 93,7%. Tỉnh đã phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2026 - 2030 và ủy quyền ký hợp đồng với nhà đầu tư dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng…

Đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Thanh Hóa, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân. Thanh Hóa đang dần cán đích mục tiêu đạt tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên cũng như việc hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững.