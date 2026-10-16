Thanh Hóa kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho viên chức

Các Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã được kỳ vọng trở thành “cánh tay nối dài”, trực tiếp đưa nhiều dịch vụ đến gần người dân hơn. Tuy nhiên, tại Thanh Hóa, không ít xã, nhất là các địa bàn miền núi, bộ máy này đang đối mặt với một nghịch lý: nhiệm vụ nhiều nhưng nhân lực mỏng, thậm chí có nơi đã thành lập nhưng chưa có cán bộ chuyên trách. Một viên chức có thể cùng lúc đảm nhận nhiều phần việc, từ nông nghiệp, thú y, tuyên truyền đến văn hóa, truyền thanh... Đây cũng là một bài toán đặt ra để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả hơn. VietNamNet tổ chức loạt bài ghi nhận thực tế công việc của "Những người đứng sau dịch vụ công cấp xã".

Khối lượng nhiệm vụ lớn, nhiều lĩnh vực

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, phụ cấp công vụ hiện chỉ áp dụng đối với công chức, không áp dụng đối với viên chức. Đối với viên chức, chế độ phụ cấp được thực hiện theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể, như phụ cấp ưu đãi nghề trong lĩnh vực giáo dục, y tế.

Công việc hàng ngày của cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Tùng, hiện nay, viên chức làm việc tại các trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã trên cả nước chưa được hưởng khoản phụ cấp tương xứng với đặc thù công việc. Trước thực tế này, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, tiếp thu ý kiến phản ánh và sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, hướng tới xây dựng chính sách phụ cấp phù hợp cho đội ngũ viên chức chưa được hưởng chế độ này.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh này, căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ và Công văn số 5691/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ, trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã là đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị...

Khi triển khai mô hình mới, các trung tâm tiếp nhận và trực tiếp thực hiện khối lượng lớn nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công. Do hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong khi tổ chức bộ máy và nhân lực bước đầu được sắp xếp, các địa phương phải linh hoạt phân công nhiệm vụ để bảo đảm công việc không bị gián đoạn.

Thanh Hóa tiếp tục kiến nghị Trung ương tháo gỡ khó khăn cho viên chức. Ảnh: Lê Dương

Việc viên chức thuộc lĩnh vực này hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ cấp bách của lĩnh vực khác như phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm hoặc ứng phó thiên tai, được xác định là biện pháp điều phối, phối hợp của UBND cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu chung. Theo Sở Nội vụ, việc này không đồng nghĩa với bố trí viên chức sai vị trí việc làm theo hướng thường xuyên, lâu dài.

Tiếp tục kiến nghị Trung ương xem xét

Về nhân lực, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết việc giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phải căn cứ vào tổng số biên chế được Trung ương giao hàng năm.

Tại thời điểm sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã giao biên chế cho các trung tâm trên cơ sở số lượng người làm việc tại các Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể dục thể thao cấp huyện trước đây. Đồng thời, tỉnh cân đối, bổ sung và điều chỉnh từ nguồn dự phòng, bảo đảm mỗi đơn vị có tối thiểu 5 biên chế.

Các cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tam Chung làm cả ngày cuối tuần. Ảnh: Lê Dương

Theo Sở Nội vụ, ngày 2/6/2026, Bộ Chính trị chính thức giao biên chế năm 2026 cho tỉnh Thanh Hóa. Hiện, Sở đang phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng phương án phân bổ biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với cấp xã, phương án được nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chí như quy mô dân số, diện tích tự nhiên, phân loại đơn vị hành chính, kết quả giải quyết công việc và các yếu tố đặc thù liên quan.

Liên quan đến chế độ đối với viên chức và người lao động tại các trung tâm, Sở Nội vụ thừa nhận đội ngũ lãnh đạo, viên chức hiện chưa được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc một số khoản phụ cấp như công chức.

Theo cơ quan này, thời gian qua, Sở Nội vụ đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét vấn đề thông qua các báo cáo, hoạt động sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cũng như tại các buổi làm việc và tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tuy nhiên, đến nay, những vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ viên chức tại các trung tâm vẫn chưa được giải quyết. Sở Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện để đội ngũ viên chức yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.