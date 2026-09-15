Thanh Hóa kiểm soát, ứng phó sát với diễn biến mưa, lũ

Mực nước hạ lưu sông Yên, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Chiều cùng ngày, mực nước trên sông Yên tại Chuối là 3,16m, trên báo động 2 là 0,36m.

Mực nước trong các lòng hồ thủy lợi, thủy điện có dung tích hữu ích lớn hiện thấp hơn mực nước dâng bình thường từ gần 1m đến 8,22m.

Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành sát với tình hình thực tế, các lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng thành viên các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng, ngập lụt do mưa lớn gây ra trên địa bàn phường Hạc Thành và khu vực Nông Cống. Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai.

Theo đó, xã Thành Vinh đã hỗ trợ di chuyển 2 hộ, 5 khẩu; phường Nghi Sơn sơ tán 14 hộ, 64 khẩu khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn đi đôi cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân tại nơi phòng, tránh thiên tai.

Qua tổng hợp báo cáo nhanh từ các địa phương, đơn vị, mưa lớn gây sạt lở đất, làm sập đổ, hư hỏng 2 nhà ở của hộ dân tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn; sạt lở gây tắc Đường tỉnh 519 tại Km23+900 và Km24+300, thuộc xã Vạn Xuân. Đơn vị quản lý đường bộ đang bố trí nhân lực, máy, vật tư xử lý, khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

Nước mưa ở khu vực tỉnh lỵ Thanh Hóa đang được tiêu thoát ra sông Mã. (Ảnh: MAI LUẬN)

Mưa lớn kéo dài còn làm ngập nước gần 38ha lúa, hoa màu, ngập nước cục bộ đường vào 3 khu dân cư có tổng 470 hộ, 1.986 khẩu sinh sống thuộc các xã: Thạch Quảng, Xuân Thái, Thanh Phong. Dù vậy, bảo đảm thông tin liên lạc bình thường và người dân địa phương hiện có đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt.

Hiện trên các tuyến tỉnh lộ ở Thanh Hóa có 11 vị trí bị ngập nước, gây tắc đường; trên các tuyến đường giao thông nông thôn phát sinh 7 vị trí bị sạt lở, hư hỏng, 64 vị trí tràn bị ngập nước từ 0,5m trở lên, nhưng dân sinh vẫn có thể lưu thông, đi lại theo các tuyến đường khác.

Sở Xây dựng, các đơn vị quản lý đường bộ và các địa phương, đơn vị liên quan đang tập trung xử lý dọn dẹp khối lượng đất đá sạt lở, khắc phục hư hỏng trên các tuyến đường giao thông.

Các Công ty khai thác công trình thủy lợi trong tỉnh Thanh Hóa đang vận hành 36 trạm bơm, 39 cống tiêu, cùng các địa phương vận hành tối đa hệ thống tiêu, thoát nước, bảo vệ cây trồng, các khu dân cư và sớm thông các tuyến giao thông.