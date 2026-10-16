Thanh Hóa kích cầu tiêu dùng từ hội chợ, triển lãm đến trung tâm thương mại

Đa dạng hoạt động, khơi thông sức mua thị trường

Tối 15/10, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm, góp phần quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy tiêu dùng những tháng cuối năm.

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 tại Thanh Hóa

Diễn ra từ ngày 15 đến 21/10, hội chợ quy tụ gần 200 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, với quy mô 350 gian hàng tiêu chuẩn. Các gian hàng giới thiệu đa dạng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, đồ uống và hàng tiêu dùng phục vụ đời sống.

20 tỉnh, thành phố có gian hàng tại hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 tại Thanh Hóa

Riêng Thanh Hóa bố trí khu gian hàng chung rộng gần 200m², trưng bày các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng của địa phương. Không gian này vừa quảng bá tiềm năng, thế mạnh sản xuất của tỉnh, vừa tạo cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cho biết, hội chợ là dịp để các địa phương, doanh nghiệp gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cung cầu và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, qua đó thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, thương mại và dịch vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cho biết, hội chợ là dịp để các địa phương, doanh nghiệp gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cung cầu và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Cùng thời điểm, ngày 15/10, Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa bắt đầu đón những khách hàng đầu tiên. Sở Công Thương phối hợp với đơn vị vận hành phát động chương trình kích cầu tiêu dùng gắn với sự kiện này, mở đầu đợt cao điểm thúc đẩy mua sắm trong những tháng cuối năm 2026.

Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa bắt đầu đón những khách từ 15/10

Với gần 130 gian hàng, cửa hàng thuộc các lĩnh vực thời trang, thể thao, ẩm thực và giải trí, trung tâm thương mại mang đến thêm lựa chọn mua sắm, vui chơi cho người dân. Đáng chú ý, hơn 60% thương hiệu tại đây lần đầu tiên có mặt ở Thanh Hóa, góp phần đa dạng hóa thị trường bán lẻ và nâng cao sức hấp dẫn của không gian thương mại hiện đại.

Không chỉ hướng đến sức mua tại trung tâm thương mại, chương trình còn kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa tới các siêu thị, chợ, cửa hàng và cơ sở kinh doanh trên toàn tỉnh, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tăng cường liên kết giữa sản xuất và phân phối.

AEON MALL góp phần đa dạng hóa thị trường bán lẻ và nâng cao sức hấp dẫn của không gian thương mại hiện đại.

Lãnh đạo tỉnh đồng hành, lan tỏa thông điệp tiêu dùng

Nỗ lực kích cầu tiêu dùng của Thanh Hóa còn được thể hiện qua việc kết hợp quảng bá sản phẩm với các hoạt động văn hóa, du lịch, tạo sức hút đối với người dân và du khách.

Tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 với chủ đề “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa”, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc và tham quan không gian văn hóa, ẩm thực, chụp ảnh lưu niệm với người dân và du khách... Sự kiện quy tụ gần 200 gian hàng, giới thiệu hơn 600 món ăn, đồ uống và đặc sản OCOP, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp trong nước và nước bạn Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cùng các đại biểu t tham quan không gian văn hóa, ẩm thực tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh 2026. Ảnh: XTĐTTH

Hoạt động tham quan, trải nghiệm các gian hàng của lãnh đạo tỉnh góp phần lan tỏa giá trị sản phẩm địa phương, khuyến khích người dân quan tâm, lựa chọn và sử dụng hàng hóa do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh làm ra. Việc kết hợp mua sắm với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực cũng mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm, gắn kích cầu thương mại với phát triển du lịch.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Thanh Hóa, hiệu quả xúc tiến thương mại được thể hiện qua quy mô và mức độ tham gia ngày càng lớn của doanh nghiệp. Nhiều đơn hàng được ký kết tại hội chợ, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã thiết lập thêm kênh phân phối ổn định, góp phần tăng doanh số bán hàng bình quân từ 15-20% mỗi năm.

Việc kết hợp mua sắm với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực cũng mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm, gắn kích cầu thương mại với phát triển du lịch.

Để tiếp tục tạo động lực cho thị trường, Thanh Hóa đặt mục tiêu hằng năm tổ chức từ 2-3 hội chợ, triển lãm thương mại cấp tỉnh; từ 3-5 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi và khu công nghiệp; từ 5-10 chương trình kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh cũng đẩy mạnh đưa sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên lên sàn thương mại điện tử, hỗ trợ các hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia xúc tiến thương mại và chuyển đổi số.

Đặc biệt, từ ngày 1 đến 30/11, tỉnh sẽ triển khai Tháng khuyến mại tập trung năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh, khuyến khích doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, hợp tác xã và các đơn vị kinh doanh tích cực tham gia. Chương trình hướng tới đa dạng hóa hoạt động khuyến mại, giúp người dân tiếp cận hàng hóa, dịch vụ bảo đảm chất lượng với mức giá phù hợp.

Từ ngày 1 đến 30/11, tỉnh sẽ triển khai Tháng khuyến mại tập trung năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh

Thông qua chuỗi hoạt động từ hội chợ, triển lãm, quảng bá sản phẩm đến các chương trình khuyến mại, Thanh Hóa kỳ vọng khơi thông sức mua, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường và duy trì đà sản xuất, kinh doanh. Sự hưởng ứng của người dân, đặc biệt là việc ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam và sản phẩm đặc trưng xứ Thanh, sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương trong những tháng cuối năm.