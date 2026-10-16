Thanh Hóa kích cầu du lịch mùa thấp điểm

Sản phẩm du lịch cộng đồng tiếp tục được xác định là điểm nhấn cho mùa du lịch thu - đông Thanh Hóa.

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, chương trình mang thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách trong nước và quốc tế.

Các khu, điểm du lịch và doanh nghiệp được khuyến khích phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch nông nghiệp, nông thôn; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và thực hiện đúng cam kết với du khách.

Công tác quảng bá được đẩy mạnh trên nhiều nền tảng. Trong quý IV/2026, tỉnh dự kiến sản xuất video giới thiệu du lịch Thanh Hóa trên màn hình máy bay Vietnam Airlines, quảng bá trên ấn phẩm Heritage, website và mạng xã hội. Các ấn phẩm như bản đồ du lịch, sách song ngữ, cẩm nang du lịch biển, sinh thái cộng đồng, ẩm thực cũng được chú trọng xây dựng.

Nhiều hoạt động xúc tiến dự kiến diễn ra trong thời gian tới, gồm chương trình trải nghiệm sản phẩm du lịch biển trong tháng 10; đón đoàn doanh nghiệp lữ hành, phóng viên báo chí khảo sát điểm đến vào tháng 11; tham gia Festival Thu Hà Nội 2026 và tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch vào trung tuần tháng 12. Tỉnh cũng quảng bá du lịch tại Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam - Đài Loan lần thứ 13, diễn ra từ ngày 19 đến 23/10/2026.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được khuyến khích triển khai gói khuyến mại, giảm giá dịch vụ, ưu đãi vé tham quan hoặc bổ sung tiện ích cho khách du lịch, bảo đảm chất lượng và thực hiện đúng cam kết.

Thông qua chương trình, Thanh Hóa kỳ vọng thu hút thêm du khách, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu, từng bước khắc phục tính thời vụ và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong năm 2026.