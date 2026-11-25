Ban Chấp hành Đảng bộ Thuế tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thuế Thanh Hóa

Cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế là những nhiệm vụ được Thuế tỉnh Thanh Hóa xác định nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Cùng với đổi mới phương thức quản lý, cơ quan thuế khuyến khích doanh nghiệp chủ động cập nhật chính sách, thực hiện đúng quy định về hóa đơn, chứng từ, kê khai và nộp thuế.

Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan thuế xác định người nộp thuế là trung tâm phục vụ, doanh nghiệp là đối tác đồng hành trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Vì vậy, ngành thuế sẽ tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế.

Cơ quan thuế cũng chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật thuế; qua đó giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận chính sách và hạn chế sai sót trong thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật; chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định mới, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và phối hợp với cơ quan quản lý khi có vấn đề phát sinh.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã duy trì việc thực hiện nghĩa vụ thuế nghiêm túc, chủ động cập nhật quy định pháp luật, chấp hành các yêu cầu về hóa đơn, chứng từ và phối hợp với cơ quan thuế trong quá trình quản lý. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp cũng góp phần tạo việc làm, duy trì nguồn thu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 và Công ty TNHH MTV Thương mại Nguyễn Minh cho biết, sự hướng dẫn, hỗ trợ của Thuế tỉnh Thanh Hóa, các Thuế cơ sở và đội ngũ công chức thuế giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt quy định, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách. Các doanh nghiệp khẳng định tiếp tục chấp hành nghiêm quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Nhằm ghi nhận những đơn vị thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế có thành tích trong năm 2025. Có 34 doanh nghiệp được biểu dương, khen thưởng ở các cấp.

Trong đó, 3 doanh nghiệp được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, Công ty cổ phần Nước mắm Thanh Hương và Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long - Thanh Hóa.

Hai doanh nghiệp được nhận Giấy khen của Cục Thuế là Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt - Chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tại Thanh Hóa và Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2.

29 doanh nghiệp còn lại được Thuế tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen vì có thành tích tốt trong tuân thủ chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn.

Theo Thuế tỉnh Thanh Hóa, các doanh nghiệp được tuyên dương hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, song đều thể hiện ý thức trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ thuế, chủ động phối hợp với cơ quan quản lý và chấp hành các quy định của Nhà nước.