Thanh Hóa: Khống chế thành công 2 đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà suốt 10 giờ
Khoảng 22h ngày 26/10, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ thành công 2 người cố thủ trên mái căn nhà 2 tầng tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa. Bước đầu, 2 đối tượng được xác định là C và Q, cùng trú tại thành phố Hải Phòng, nghi liên quan đến ma túy.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thanh-hoa-khong-che-thanh-cong-2-doi-tuong-cam-kiem-co-thu-tren-mai-nha-suot-10-gio-post673456.antd