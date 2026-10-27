Thanh Hóa: Khống chế hai thanh niên cầm kiếm cố thủ trong nhà hơn 8 tiếng

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng có vũ khí cố thủ trên tầng 2 của ngôi nhà. Ảnh cắt từ clip

Đầu giờ chiều 26/10, UBND xã Hà Long nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt nhóm người bỏ trốn đến địa bàn. Công an xã Hà Long và Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó phối hợp với lực lượng Công an Hải Phòng triển khai phương án vây bắt.

Trong quá trình triển khai, lực lượng chức năng đã bắt giữ một người phụ nữ. Hai thanh niên còn lại, được xác định tên C. và Q., cùng trú tại TP Hải Phòng, cầm kiếm cố thủ trên tầng hai ngôi nhà.

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, sau nhiều giờ vận động và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ hai thanh niên, đưa lên ô tô rời khỏi hiện trường. Công tác bắt giữ được thực hiện an toàn.

Hai đối tượng có vũ khí cố thủ trên tầng 2 của ngôi nhà. Video người dân ghi lại

Theo thông tin ban đầu, hai thanh niên bị nghi có liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, nguyên nhân và các tình tiết liên quan vụ việc đang cần được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Vụ việc đang được lực lượng Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.