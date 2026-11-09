Thanh Hóa: Khởi tố, bắt tạm giam người bố bạo hành hai con gái

Những vết thương Nguyễn Văn Tú gây ra trên cơ thể con gái. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Ngày 9/11, Công an phường Hạc Thành cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Tú (thường gọi là “Tú Lơ”, sinh năm 1984).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 11 giờ ngày 22/10/2026, Tú đi đón con gái là cháu N.T.V. (sinh năm 2013) đi học về. Sau khi chuẩn bị cơm nước, Tú gọi hai con gái là N.B.N. (sinh năm 2010) và N.T.V. ra ăn cơm. Tuy nhiên, cả hai vẫn ở trong phòng, đóng cửa và sử dụng điện thoại.

Đến gần 14 giờ cùng ngày, thấy các con vẫn mải mê sử dụng điện thoại, Tú bực tức, lấy gậy đánh vào vùng mông cháu N.B.N. Thấy chị bị đánh, cháu N.T.V. chạy đến can ngăn, nhưng cũng bị Tú đánh vào cánh tay.

Sau đó, Tú kéo cháu N.T.V. ra ngoài, tiếp tục dùng gậy đánh nhiều lần vào vùng mông cháu V.. Chưa dừng lại, Tú quay vào phòng, tiếp tục dùng gậy đánh liên tiếp vào người cháu N.B.N., khiến cháu bị nhiều thương tích.

Tối cùng ngày, vợ Tú đi làm về, phát hiện hai con bị thương nên đưa các cháu đến bệnh viện điều trị.

Kết quả giám định pháp y xác định cháu N.B.N. bị tổn thương cơ thể 11%, cháu N.T.V. bị tổn thương cơ thể 2%. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai cháu đều chưa đủ 16 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Văn Tú tại Cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Tú từng nhiều lần bị xử lý liên quan đến hành vi bạo lực.

Cụ thể, năm 2006, Tú bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích; năm 2009, bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Năm 2011, Tú tiếp tục bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt 13 năm tù về các tội giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú về hành vi cố ý gây thương tích, theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.