Thanh Hóa khởi tố 2 đối tượng lừa gia đình bệnh nhân thuê xe cứu thương

Võ Đại Trường Lâm (trái) và Lê Trọng Hải Anh (phải) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Lê Trọng Hải Anh, sinh năm 1996, trú tại phường Tĩnh Gia và Võ Đại Trường Lâm, sinh năm 1991, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, bị xác định có liên quan đến việc vận chuyển một bệnh nhân từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với nhiều khoản chi phí bất thường.

Theo kết quả điều tra, ngày 14/8/2026, Lâm điều khiển xe gắn mác xe cứu thương, cùng Hải Anh nhận vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà ở phường Sầm Sơn. Trong quá trình vận chuyển, Lâm thông báo với gia đình về các khoản tiền phải chi trả cho việc thuê xe, máy thở và một số thiết bị hỗ trợ.

Dù mới chỉ là sinh viên Trường cao đẳng Y Thanh Hóa, Hải Anh đã giả danh nhân viên y tế để tư vấn cho bệnh nhân sử dụng thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/chai. Do tin tưởng, gia đình mua 7 lọ thuốc với giá 4,2 triệu đồng. Số thuốc thực tế là Adrenalin được pha với dung dịch NatriClorid, có giá trị thực tế thấp hơn khoảng 20 lần số tiền gia đình phải trả. Sau khi nhận tiền, Hải Anh và Trường Lâm chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Trọng Hải Anh và Võ Đại Trường Lâm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.