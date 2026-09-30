Thanh Hóa: Khởi tố 2 bị can liên quan vụ vận chuyển bệnh nhân, thu hơn 9 triệu đồng

Hai bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, lái xe cứu thương) và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa).

Võ Đại Trường Lâm (trái) và Lê Trọng Hải Anh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo cơ quan điều tra, ngày 14/8, Nguyễn Công Khánh nhận vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân.

Trong quá trình vận chuyển, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh để người này đóng giả nhân viên y tế và cùng tham gia.

Sau khi đón bệnh nhân và người nhà, Lâm thông báo các khoản chi phí gồm 1 triệu đồng tiền xe/lượt, 1 triệu đồng tiền thuê máy thở/ngày, 300.000 đồng tiền thuê máy hút đờm/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm. Lâm cho biết khoản 3 triệu đồng sẽ được hoàn lại khi gia đình trả máy.

Tổng các khoản được thông báo là 5,3 triệu đồng. Bên cạnh đó, Lê Trọng Hải Anh tư vấn gia đình bệnh nhân mua thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/chai.

Tin tưởng những thông tin được đưa ra, gia đình bệnh nhân mua 7 lọ thuốc với tổng số tiền 4,2 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, mức giá này cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc trên thị trường.

Sau khi nhận tiền, các bị can bị cáo buộc đã chia nhau và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các bị can theo quy định pháp luật.