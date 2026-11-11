Thanh Hóa khôi phục điện cho hơn 1.400 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Chủ động phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa lũ

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, một số công trình thuộc hệ thống lưới điện do Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) quản lý bị ảnh hưởng, gây gián đoạn cung cấp điện cho hơn 1.400 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, ngành điện đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, huy động nhân lực, phương tiện và vật tư để khắc phục sự cố, sớm khôi phục cấp điện phục vụ đời sống, sản xuất của người dân.

Vừa qua, mưa lũ khiến hơn 1.400 hộ gia đình tại Thanh Hóa bị gián đoạn cung cấp điện.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Hoàng Đức Hậu - Phó Giám đốc PC Thanh Hóa cho biết, theo thống kê, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 5 trạm biến áp, gồm: TBA Phú Nhuận 7 với 135 khách hàng; TBA Phú Nhuận 2 với 223 khách hàng; TBA Kim Sơn với 223 khách hàng; TBA K826 với 1 khách hàng và TBA Minh Thịnh 1 với 488 khách hàng.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, PC Thanh Hóa đã chỉ đạo Điện lực Như Thanh khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại, xác định những vị trí bị ảnh hưởng để xây dựng phương án xử lý phù hợp. Các đơn vị trực thuộc được yêu cầu chủ động nhân lực, phương tiện, vật tư, sẵn sàng triển khai khắc phục sự cố ngay khi điều kiện thời tiết và hiện trường cho phép.

Theo ông Hậu, tại những khu vực ngập sâu, giao thông chia cắt, việc tiếp cận các vị trí sự cố gặp không ít khó khăn. Để bảo đảm tiến độ xử lý, lực lượng công nhân điện lực phải chủ động phối hợp với địa phương, sử dụng phương tiện phù hợp, tổ chức kiểm tra hiện trường, xác định chính xác vị trí hư hỏng và mức độ ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện.

“Ngay khi điều kiện thời tiết và hiện trường bảo đảm an toàn, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị tập trung sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, xử lý các vị trí sự cố. Lực lượng ứng trực được bố trí liên tục, sẵn sàng làm việc xuyên đêm nhằm rút ngắn thời gian gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng”, ông Hậu thông tin.

Với sự khẩn trương và nỗ lực của cán bộ, công nhân viên, đến 16h ngày 11/10, toàn bộ khách hàng trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đã được khôi phục cấp điện trở lại. Kết quả này góp phần ổn định sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp sau thiên tai.

Với sự nỗ lực, khẩn trương của ngành điện Thanh Hoá trong ứng phó, khắc phục sự cố, toàn bộ khách hàng đã được cấp điện trở lại.

Không chủ quan với nguy cơ tai nạn điện

Bên cạnh nhiệm vụ khôi phục cấp điện, PC Thanh Hóa đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn điện trong và sau mưa lũ. Bởi khi nước dâng cao, nhiều thiết bị điện, đường dây và công trình điện có thể bị ngập, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ rò điện, phóng điện, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.

Theo ông Hậu, trong mùa mưa lũ, người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn điện, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất. Tuyệt đối không trú mưa gần cột điện, trạm biến áp, tủ điện; không đến gần hoặc chạm vào dây điện bị đứt, rơi, cột điện nghiêng, đổ và các thiết bị điện bị ngập nước.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc sự cố trên hệ thống điện, người dân cần nhanh chóng cảnh báo những người xung quanh, giữ khoảng cách an toàn và thông báo ngay cho đơn vị điện lực và chính quyền địa phương để được hỗ trợ, kiểm tra, xử lý. Việc tự ý tiếp cận, di chuyển dây điện hoặc sửa chữa thiết bị khi không có chuyên môn có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra hệ thống điện bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Đặc biệt, tại các khu vực có nguy cơ ngập nước, người dân cần chủ động ngắt nguồn điện khi điều kiện cho phép, bảo đảm không phải tiếp xúc trực tiếp với thiết bị điện hoặc đứng trong vùng nước ngập khi thao tác. Không chạm vào thiết bị điện; không tự ý sửa chữa, khắc phục sự cố điện nếu không có chuyên môn. Đối với các thiết bị đã bị ngấm nước, tuyệt đối không sử dụng trở lại khi chưa được kiểm tra, xác nhận bảo đảm an toàn.

“Không chỉ trong thời điểm nước lũ dâng cao, nguy cơ mất an toàn điện còn có thể kéo dài sau khi nước rút. Bùn đất, độ ẩm và những hư hỏng khó nhận biết bên trong thiết bị có thể khiến hệ thống điện mất an toàn dù bên ngoài đã khô ráo. Vì vậy, người dân cần kiểm tra kỹ hệ thống dây dẫn, ổ cắm, thiết bị điện và liên hệ thợ điện có chuyên môn hoặc đơn vị điện lực khi cần thiết trước khi đóng điện trở lại”, ông Hậu khuyến cáo.

Ngoài việc bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, người dân cần chủ động phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa lũ.

Ông Hậu nhấn mạnh, việc bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, chủ động phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa lũ không chỉ là trách nhiệm của ngành điện mà còn cần sự phối hợp của chính quyền, ý thức của mỗi người dân. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, việc kịp thời thông báo cho ngành điện sẽ giúp hạn chế sự cố, bảo vệ tính mạng, tài sản và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng triển khai xử lý.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, PC Thanh Hóa tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lũ, chủ động phương án ứng phó, bố trí lực lượng, vật tư và phương tiện dự phòng. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm an toàn cho người lao động, người dân và hệ thống điện, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, duy trì cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.