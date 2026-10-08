Thanh Hóa khởi công cụm công nghiệp Hà Long I mức đầu tư 500 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Cụm công nghiệp Hà Long I được hình thành trên diện tích khoảng 74,8 ha, tại địa bàn xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Trong giai đoạn I, Cụm công nghiệp Hà Long I sẽ được triển khai trên diện tích khoảng 30 ha, phần diện tích còn lại sẽ tiếp tục được phối hợp giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các điều kiện để triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Cụm công nghiệp Hà Long I được định hướng không chỉ là một khu vực có mặt bằng và hạ tầng sản xuất mà là một không gian công nghiệp hiện đại, đồng bộ, có khả năng thu hút những dự án chất lượng, tạo giá trị gia tăng cao và đóng góp lâu dài cho khu vực.

Đại diện Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Nam phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Thành Nam cho biết, tại Cụm công nghiệp Hà Long I, hạ tầng được xác định là nền tảng nhưng tiêu chuẩn đầu tư không chỉ dừng ở giao thông, điện nước và thoát nước thông thường.

Tại đây, công ty định hướng nghiên cứu ứng dụng nguồn điện năng lượng tái tạo phù hợp, tăng cường sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên cũng như tổ chức thu gom xử lý và hướng tới tuần hoàn tái sử dụng nước trong những công đoạn phù hợp. Những giải pháp này hướng tới đưa Cụm công nghiệp Hà Long I thành mô hình cụm công nghiệp xanh, giảm tác động đến môi trường và nâng cao hiệu quả vận hành cho các doanh nghiệp thứ cấp.

Cụm công nghiệp Hà Long I sẽ tiếp nhận nhiều nhóm ngành sản xuất phù hợp, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp có năng lực công nghệ và định hướng phát triển bền vững. Khi các nhà máy hình thành, nhu cầu về lao động, nguyên vật liệu, vận tải, kho bãi, logistics, thương mại và dịch vụ tăng cao sẽ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực phát triển hạ tầng, đô thị, dịch vụ trên địa bàn xã Hà Long và khu vực lân cận.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cho biết, Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 đã định hướng Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước và vùng Bắc Trung Bộ, trọng tâm là công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo. Vì thế Thanh Hóa đang ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp mới và tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Thành Nam tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, huy động nhân lực, thiết bị để triển khai thi công hạ tầng cụm công nghiệp, đảm bảo chất lượng, tiến độ cam kết, sớm đi vào hoạt động, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không được để quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân khu vực dự án. Khẳng định các sở, ngành, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp tốt với chủ đầu tư để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án với trách nhiệm cao nhất để dự án được hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, bảo đảm chất lượng.

Được biết, dự án cụm công nghiệp Hà Long I (giai đoạn 1) sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ thu hút nhiều dự án đầu tư thứ cấp, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và tăng thu ngân sách nhà nước.