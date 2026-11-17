Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Võ Quang Thiện, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; đại biểu các cơ quan, đơn vị cùng cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân địa phương.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu tại buổi lễ

Yên Nhân là xã vùng cao, địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, có 5.683 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm khoảng 65%. Trong điều kiện đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu sinh hoạt cộng đồng. Nhà văn hóa thôn Lửa được xây dựng từ năm 1995, sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người dân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trước thực tế đó, trên cơ sở đề nghị của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng quyết định hỗ trợ 2,5 tỷ đồng xây dựng Nhà văn hóa thôn Lửa, thuộc kế hoạch hỗ trợ các đơn vị tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và công trình dân sinh năm 2026.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Yên Nhân triển khai xây dựng công trình từ ngày 14-8-2026. Nhà văn hóa được xây dựng hai tầng, diện tích 250m²; cùng các hạng mục nhà vệ sinh rộng 12,6m² và sân lát gạch diện tích 378m². Ngoài nguồn kinh phí Bộ Quốc phòng hỗ trợ, địa phương đầu tư thêm 1,2 tỷ đồng xây dựng 120m tường bao, hệ thống bồn hoa, cây cảnh, sân bóng chuyền, trang thiết bị hội trường và khu tập thể dục ngoài trời.

Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Bộ CHQS Thanh Hóa tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tặng quà Nhà văn hóa thôn Lửa.

Bộ tư lệnh Quân khu 4 tặng quà Nhà văn hóa thôn Lửa.

Quá trình thi công diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa kéo dài, địa bàn vùng sâu, vùng xa, gây không ít khó khăn cho việc tổ chức xây dựng. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương và tinh thần trách nhiệm của đơn vị thi công, công trình đã hoàn thành đúng kế hoạch. Ban CHQS xã Yên Nhân phối hợp huy động cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương đóng góp hơn 200 ngày công, tham gia hoàn thiện khuôn viên và các công trình phụ trợ. Đến nay, toàn bộ các hạng mục đã hoàn thành, được nghiệm thu, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật theo thiết kế được phê duyệt, đủ điều kiện bàn giao và đưa vào sử dụng.

Các đại biểu tham quan công trình Nhà văn hóa thôn Lửa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 nhấn mạnh: Công trình Nhà văn hóa thôn Lửa thể hiện sự quan tâm của Quân đội đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân. Đồng thời đề nghị địa phương quản lý, sử dụng công trình đúng mục đích, phát huy hiệu quả đầu tư; vận động nhân dân tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bảo quản cơ sở vật chất, để nhà văn hóa thực sự trở thành không gian sinh hoạt chung của cộng đồng.

Đông đảo nhân dân địa phương dự buổi lễ.

Công trình hoàn thành không chỉ đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của nhân dân thôn Lửa mà còn tạo điều kiện thuận lợi để cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng, triển khai phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Sau lễ khánh thành, bàn giao công trình, cấp ủy, chính quyền xã Yên Nhân phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày văn hóa Việt Nam năm 2026. Trong chương trình, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện nhân dân thôn Lửa phát biểu ý kiến; tổ chức tặng quà tập thể nhân dân, các hộ gia đình; trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.