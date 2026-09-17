Thanh Hóa khẩn trương ứng phó mưa lũ, bảo vệ an toàn cho người dân

Nước ngập sâu, sạt lở, chia cắt từ miền núi đến đô thị

Những ngày giữa tháng 9/2026, mưa lớn liên tục bao trùm nhiều khu vực của Thanh Hóa, tính đến 6 giờ ngày 17/9, 35 địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động sơ tán 416 hộ với 1.669 người đến nơi an toàn. Cùng thời điểm, toàn tỉnh ghi nhận 344 hộ có nhà bị ngập; 4 nhà bị sập đổ nhưng không gây thiệt hại về người. Mưa lớn cũng gây ngập đường vào nhiều khu dân cư thuộc các xã Thạch Quảng, Thanh Phong, Mậu Lâm, Bát Mọt, Thành Vinh, Phú Lệ...; 7 vị trí trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường, 22 vị trí giao thông bị ngập gây tắc, trong khi 201 vị trí tràn tại 40 xã bị ngập. Diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập được thống kê ở thời điểm này là 2.157ha, cùng 160ha ao nuôi bị tràn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng thăm hỏi, động viên các hộ dân tại rốn lũ xã Kim Tân. Ảnh: Phong Sắc

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ngay sau cuộc họp khẩn sáng 17/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã trực tiếp vào rốn lũ tại xã Kim Tân kiểm tra, thăm hỏi, động viên người dân. Kim Tân là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề với 1.364 hộ tại 10 thôn có nhà bị ngập. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương rà soát kỹ từng hộ bị cô lập, đặc biệt là gia đình có người già, trẻ nhỏ, người yếu thế; bảo đảm kịp thời lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm, không để người dân thiếu các điều kiện sinh hoạt thiết yếu trong thời gian bị chia cắt. Đồng thời, lực lượng chức năng phải tăng cường phương tiện hỗ trợ và kiên quyết nhắc nhở người dân không tự ý đi qua vùng nước sâu, nước chảy xiết.

Còn tại xã Hà Trung, nước sông Lèn tiếp tục lên nhanh với mực nước tại trạm thủy văn Lèn đạt 5,45m, cao hơn 0,45m so với báo động II và được dự báo còn tiếp tục lên. Người dân đã khẩn trương kê cao tài sản, đưa gia súc, gia cầm lên đê và các vị trí cao để tránh lũ. Trực tiếp kiểm tra tại xã Hà Trung và một số địa bàn khác, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong yêu cầu tổ chức phân luồng giao thông từ xa, chuẩn bị phương án cứu hộ tại khu vực ngập sâu, tăng cường tiêu thoát nước và đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “chủ động kiểm tra từ sớm, từ xa, không chờ đến khi mưa lũ xảy ra mới bắt đầu rà soát, chuẩn bị”.

Không chỉ xảy ra tình trạng ngập sâu, mưa lũ cũng đang gây ra sạt lở và chia cắt tại nhiều xã miền núi. Trước diễn biến nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng và nguy cơ còn tiếp tục gia tăng, tỉnh đang chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó ngay từ cơ sở. Từ tỉnh đến các địa phương, lực lượng, phương tiện và các kịch bản phòng, chống thiên tai đang được khẩn trương kích hoạt, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Dồn lực bảo vệ người dân, không để bị động, bất ngờ

Từ tối 16/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số: 86/CĐ-PTDS, đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó với lũ trên các tuyến sông. Sáng 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tiếp tục chủ trì hội nghị triển khai các nhiệm vụ ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh và yêu cầu các ngành, địa phương đình hoãn những cuộc họp chưa thực sự cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống mưa lũ. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số: 06/CĐ-UBND về tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

Tinh thần xuyên suốt được tỉnh xác định là theo dõi liên tục diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai các phương án theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. UBND các xã, phường được yêu cầu tổ chức trực 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý tình huống ngay từ giờ đầu; đồng thời rà soát các khu vực thấp trũng, ven sông, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán người dân trước khi tình huống nguy hiểm xảy ra. Trách nhiệm của người đứng đầu cũng được đặt ra rõ ràng nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về người và tài sản.

Đối với kịch bản lũ trên các tuyến sông tiếp tục lên, các địa phương phải tổ chức tuần tra, canh gác đê theo cấp báo động, đặc biệt tại các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê; sẵn sàng nhân lực, vật tư và phương tiện để xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh. Tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải tổ chức canh gác, kiểm soát và kiên quyết không để người, phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, phương án cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm hậu cần cho những khu vực bị chia cắt cũng được chuẩn bị với quy mô lớn. Theo phương án ứng trực, lực lượng vũ trang tỉnh huy động 15.206 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ; chuẩn bị 20 tàu, xuồng các loại, 80 bộ VSN-1500, 50 phao bè, 10 máy phát điện và nhiều phương tiện, vật chất khác phục vụ cứu hộ, cứu nạn. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng được yêu cầu tăng cường lực lượng xuống cơ sở, hỗ trợ sơ tán dân, cứu nạn và bảo đảm lương thực, thực phẩm tại chỗ khi có tình huống xảy ra.

Trong bối cảnh mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt còn hiện hữu tại nhiều địa bàn, yêu cầu “không để bị động, bất ngờ” đang được Thanh Hóa cụ thể hóa bằng những phương án ứng phó sát thực tế. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh liên tục kiểm tra hiện trường, chỉ đạo sát sao và huy động đồng bộ các lực lượng cho thấy quyết tâm chủ động từ sớm, từ xa, xử lý tình huống ngay từ cơ sở, với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.