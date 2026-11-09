Thanh Hóa khẩn trương ứng phó mưa lớn, lũ vượt báo động 3

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số trạm khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa đã có mưa lớn như: Thanh Tân 449mm, Như Xuân 403mm, Hồ Khe Dài 349mm.

Hiện trên địa bàn xã Thanh Kỳ, mưa lớn vẫn tiếp tục, nguy cơ ngập lụt nhiều tuyến đường, khu dân cư. Ảnh: TTXVN phát

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9/11, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi trên 120mm. Mực nước sông Yên (Thanh Hóa) tại trạm Chuối lúc 9h ngày 9/11 là 3,72m, trên báo động 3 là 0,22m và đang lên. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động biện pháp phòng tránh; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Tỉnh Thanh Hoá chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu. Chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động.

Địa phương chỉ đạo rà soát, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).