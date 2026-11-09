Thanh Hóa: Khẩn trương rà soát, sẵn sàng di dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do không khí lạnh tăng cường mạnh gây mưa lớn diện rộng và nguy cơ xuất hiện lũ trên sông Yên, ngày 9/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân lên trên hết, trước hết, khẩn trương rà soát, sẵn sàng di dân khỏi vùng nguy cơ ngập lut, lũ quét, sạt lở đất

Để chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai sát diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đến chính quyền địa phương và Nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “bốn tại chỗ” để triển khai khi có tình huống xảy ra

Tổ chức kiểm tra, rà soát dân cư ở các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời/sơ tán người dân đến nơi an; đồng thời hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống; tuyệt đối không để người dân tại nơi sơ tán trở về nhà khi chưa bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hồ đập, giao thông và hạ tầng quan trọng khác nhất là các vị trí xung yếu, công trình đang thi công dở dang; bố trí lực lượng thường trực để vận hành và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính.

Chủ động triển khai công tác tiêu úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; chỉ đạo các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra liên tục các trục tiêu, kênh tiêu, trường hợp có ách tắc dòng chảy phải tổ chức thanh thải ngay để đảm bảo không cản trở việc tiêu thoát nước.

Sẵn sàng triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố, sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Công an tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ các địa phương sơ tán/di dời dân và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “bốn tại chỗ” để triển khai khi có tình huống; trong đó lưu ý bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Ngoài nhiệm vụ chung, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành theo nhiệm vụ được giao phụ trách, chủ động nắm chắc tình hình, khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai có thể gây ra.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, đêm qua và sáng sớm nay (09/11), khu vực tỉnh Thanh Hoá đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa từ 19h00' ngày 08/11 đến 05h00' ngày 09/11 tại các điểm đo mưa tự động phổ biến ở khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây nam từ 50 - 150mm, các khu vực khác phổ biến từ 20 - 40mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ngày hôm nay (09/11), khu vực tỉnh Thanh Hoá tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa ở khu vực Đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây nam phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi trên 100mm; các khu vực khác từ 30 - 60mm, có nơi trên 70mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h); trên sông Yên xuất hiện một đợt lũ, mực nước có khả năng đạt Báo động II trong sáng nay (09/11).