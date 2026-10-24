Thanh Hóa: Khẩn trương khoanh vùng, dập ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Hạc Thành

Ngày 24/10, Trung tâm Y tế Hạc Thành (Thanh Hóa) cho biết, đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, giám sát, phun hóa chất diệt muỗi và xử lý ổ dịch sốt xuất huyết (SXH) Dengue, quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại phố Đội Cung 2, phường Hạc Thành.

Từ ngày 19/9 đến 23/10, tại phố Đội Cung 2 ghi nhận 4 ca mắc SXH Dengue.

Lấy mẫu tại khu vực xuất hiện ổ dịch SXH. Ảnh: CDC Thanh Hóa.

Kết quả điều tra tại các hộ dân trong khu vực giám sát cho thấy, ổ dịch vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao, có khả năng tiếp tục phát sinh ca bệnh. Do đó, việc tăng cường giám sát dịch tễ, điều tra véc-tơ truyền bệnh, đánh giá nguy cơ và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch là cần thiết nhằm kiểm soát, khống chế ổ dịch, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh, Trung tâm Y tế Hạc Thành phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra véc-tơ truyền bệnh, đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Trung tâm Y tế Hạc Thành chỉ đạo các trạm y tế tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các hộ gia đình trong bán kính 200 m xung quanh khu vực có bệnh nhân.

Các trạm y tế cơ sở được phân công cử cán bộ giám sát sức khỏe hằng ngày đối với các hộ dân xung quanh khu vực có ổ dịch để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc mới, hướng dẫn điều trị và báo cáo kịp thời.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc CDC Thanh Hóa cùng đoàn công tác kiểm tra, giám sát tại hộ gia đình. Ảnh: CDC Thanh Hóa.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc CDC Thanh Hóa đề nghị chính quyền địa phương, Trung tâm Y tế Hạc Thành và Bệnh viện Đa khoa Hạc Thành tiếp tục tăng cường phối hợp, duy trì giám sát chặt chẽ tình hình ca bệnh, triển khai đồng bộ các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy.

"Cần đánh giá hiệu quả các biện pháp can thiệp đã thực hiện, kịp thời xác định những khu vực còn nguy cơ để có phương án xử lý phù hợp, hạn chế phát sinh ca mắc mới và ngăn ngừa dịch lan rộng", ông Sơn cho biết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch SXH Dengue, UBND phường Hạc Thành triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy trên toàn địa bàn, xác định đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm khống chế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

UBND phường Hạc Thành triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy trên toàn địa bàn. Ảnh: Ngọc Hưng.

UBND phường huy động sự vào cuộc đồng bộ của các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, triệt phá nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch, hướng dẫn các hộ gia đình chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy, thường xuyên vệ sinh môi trường, không để phát sinh các ổ chứa nước có nguy cơ làm muỗi sinh sản.