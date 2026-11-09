Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại cầu Bái Sim

Phương án phân luồng giao thông cầu Bái Sim đoạn Km24+980. (Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa)

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng Thanh Hóa và Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 472, mưa lớn kéo dài từ đêm 8/11 đã gây hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Bái Sim, Km24+987, thuộc tuyến đường Nghi Sơn-Bãi Trành, đoạn qua xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa. Sự cố xói lở mố cầu và sụt lún nền đường đầu cầu khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Đây là tuyến đường kết nối cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh. Theo dự báo, mưa lớn tại khu vực còn có thể tiếp diễn đến ngày 11/11, tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp đối với công trình và công tác khắc phục sự cố.

Ngay sau khi phát hiện hư hỏng, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ đã triển khai rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông. Cụ thể, các phương tiện đi theo hướng Nghi Sơn-Bãi Trành được phân luồng tại Km19+200; hướng Bãi Trành-Nghi Sơn được chốt chặn tại Km30+600. Lực lượng chức năng được bố trí trực 24/24 giờ tại hai đầu cầu, kiểm soát chặt chẽ khu vực, không để người và phương tiện đi vào vị trí nguy hiểm.

Trước tình hình trên, ngày 9/11, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã ban hành Văn bản hỏa tốc số 7598/CĐBVN-TCGT gửi Sở Xây dựng Thanh Hóa và Khu Quản lý đường bộ I, yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó, khắc phục sự cố, sớm khôi phục giao thông trên tuyến.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Xây dựng Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng từ xa tại các nút giao kết nối với Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh; đồng thời thông tin rộng rãi về tình hình sự cố, phương án phân luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài cho biết: Về giải pháp khắc phục, địa phương cần huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị và vật tư, khẩn trương gia cố mố cầu, xử lý nền đường đầu cầu. Trường hợp cần thiết, nghiên cứu phương án làm đường tránh hoặc cầu tạm nhằm sớm khôi phục giao thông, trước mắt phấn đấu thông xe tối thiểu một làn. Việc tổ chức cho phương tiện lưu thông trở lại chỉ được thực hiện sau khi công trình được kiểm tra, đánh giá và xác nhận bảo đảm điều kiện an toàn.

Cùng với việc xử lý điểm hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Xây dựng Thanh Hóa rà soát các công trình cầu, cống xung yếu khác trên toàn tuyến, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vị trí có nguy cơ mất an toàn do mưa lũ.

Để hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục, Cục giao Khu Quản lý đường bộ I rà soát, chuẩn bị sẵn sàng nguồn vật tư dự phòng khẩn cấp tại các kho thuộc phạm vi quản lý, trong đó có dầm cầu, cọc thép, rọ thép và các vật tư cần thiết khác. Khi nhận được đề nghị của Sở Xây dựng Thanh Hóa và chỉ đạo của Cục, đơn vị có trách nhiệm tổ chức bàn giao kịp thời, phục vụ công tác thi công.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Sở Xây dựng Thanh Hóa khẩn trương tổng hợp tình hình hư hỏng, đề xuất phương án xử lý, thời gian dự kiến thông xe và nhu cầu hỗ trợ vật tư, báo cáo về Cục trước 15 giờ ngày 9/11. Trong thời gian khắc phục, địa phương phải duy trì chế độ báo cáo tiến độ hai lần mỗi ngày, trước 8 giờ và 16 giờ, cho đến khi giao thông trên tuyến được khôi phục hoàn toàn.

Trước diễn biến mưa lớn còn kéo dài, các đơn vị chức năng tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, theo dõi chặt chẽ tình trạng công trình và khu vực lân cận, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân và vận tải hàng hóa.