Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục ngập úng, làm sạch trường lớp để học sinh trở lại

Khẩn trương xử lý ngập úng, sớm ổn định việc học

Sau nhiều ngày mưa lũ, mặc dù thời tiết đã thuận lợi hơn, song 3 trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến, gồm Trường THCS Đồng Tiến (điểm trường chính), Trường Mầm non Đồng Tiến và Trường Tiểu học Đồng Tiến vẫn còn ngập sâu, khiến gần 2.000 học sinh chưa thể trở lại trường học tập.

Sáng 23/9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đã kiểm tra thực tế và chỉ đạo các phương án khắc phục.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình ngập úng sau lũ tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến. Ảnh: Quốc Hương

Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cho rằng, bên cạnh nguyên nhân khách quan, tình trạng ngập lụt còn xuất phát từ những hạn chế trong quy hoạch, thiết kế hệ thống kênh mương, tiêu thoát nước; hệ thống còn thiếu đồng bộ, thiếu kết nối.

Việc chưa có kế hoạch, kịch bản tổng thể về tiêu thoát nước cũng dẫn đến tình trạng tiêu úng khu vực này nhưng lại dồn ứ sang khu vực khác. Một số dự án đã được phê duyệt trên địa bàn triển khai còn chậm; việc quy hoạch, quản lý, sử dụng ao, hồ, đập còn hạn chế.

Trước tình trạng trên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với ban giám hiệu các nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo vận động phụ huynh đưa học sinh sang các điểm trường không bị ngập để sớm ổn định việc học.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đã chỉ đạo các biện pháp trước mắt và lâu dài để bảo đảm ổn định việc học tập cho học sinh. Ảnh: Quốc Hương

Văn phòng Tỉnh ủy được giao có văn bản đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh đưa các trường học trên vào danh sách dự án, công trình khẩn cấp, cấp bách để bố trí nguồn vốn xử lý ngay tình trạng ngập úng. Đồng thời, địa phương tiếp tục nghiên cứu các phương án lâu dài, không để tình trạng ngập lụt kéo dài mỗi khi xảy ra mưa bão.

Ngay sau khi nước rút, các trường phải khẩn trương tổng vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên; kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi đón học sinh trở lại lớp.

Về lâu dài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị nghiên cứu quy hoạch tổng thể Đồng Tiến gắn với các vùng lân cận, tạo thành chỉnh thể thống nhất; đẩy nhanh các dự án đã được bố trí vốn, hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và giải ngân đối với các dự án đã được chấp thuận đầu tư.

Cùng với đó, cần rà soát toàn bộ ao, hồ, đập đang được giao quản lý, không để xảy ra tình trạng san lấp, xây dựng trái phép; khơi thông dòng chảy, nâng cao khả năng tiêu thoát nước; quan tâm vệ sinh môi trường, duy tu, bảo dưỡng hệ thống tiêu úng và máy bơm nước. Địa phương phải chủ động kiểm tra từ sớm, từ xa, không chờ đến khi mưa lũ xảy ra mới rà soát, chuẩn bị.

Làm sạch trường lớp, bảo đảm an toàn trước khi đón học sinh

Không chỉ tại những khu vực còn ngập sâu, công tác vệ sinh môi trường tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh cũng đang được yêu cầu khẩn trương triển khai sau mưa lũ.

Mưa, lũ những ngày qua đã làm ngập nhiều trường học, ảnh hưởng đến cơ sở vật chất, cảnh quan và điều kiện tổ chức dạy, học; nhiều cơ sở phải cho học sinh tạm nghỉ để bảo đảm an toàn, một số trường được sử dụng làm nơi sơ tán, bố trí chỗ ở, sinh hoạt tạm thời cho người dân.

Tình trạng ngập úng vẫn còn diễn ra tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quốc Hương

Ngay sau mưa lũ, các địa phương, cơ sở giáo dục đã huy động lực lượng thu dọn, vệ sinh trường lớp, khắc phục các khu vực, hạng mục bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tại một số cơ sở, việc vệ sinh, khắc phục vẫn chưa hoàn thành; một số khu vực chưa bảo đảm sạch sẽ, ảnh hưởng đến điều kiện dạy, học và sinh hoạt của giáo viên, học sinh.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả và bảo đảm môi trường học tập, sinh hoạt sạch sẽ, an toàn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, hoàn thành trong thời gian sớm nhất việc vệ sinh những khu vực, hạng mục còn bị ảnh hưởng. Trường lớp, khuôn viên, khu bán trú, bếp ăn, khu vệ sinh, hệ thống cấp nước, thoát nước và các khu vực phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh phải được bảo đảm sạch sẽ, an toàn trước khi sử dụng ổn định.

Công tác vệ sinh môi trường tại tất cả cơ sở giáo dục cũng phải được rà soát, chấn chỉnh toàn diện. Trong đó, khu vệ sinh dành cho học sinh phải có đủ nước sử dụng, bảo đảm thoát nước, thông thoáng, sạch sẽ; thiết bị hư hỏng phải được sửa chữa kịp thời, những hạng mục không còn đáp ứng yêu cầu phải được cải tạo, nâng cấp.

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức và duy trì thường xuyên công tác vệ sinh trường học; phân công cụ thể người phụ trách từng khu vực, thường xuyên kiểm tra, nhất là khu vệ sinh, bếp ăn, khu bán trú và khu vực sinh hoạt chung. Việc vệ sinh trường học phải được thực hiện hàng ngày, trở thành nền nếp, không chỉ tập trung theo từng đợt hoặc khi có kiểm tra.

Chủ tịch UBND các xã, phường được yêu cầu tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ các cơ sở giáo dục hoàn thành việc khắc phục sau mưa lũ; trường hợp khối lượng công việc lớn, chủ động huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhà trường. Đồng thời, rà soát cơ sở vật chất phục vụ vệ sinh môi trường, trọng tâm là công trình vệ sinh, hệ thống cấp, thoát nước và các hạng mục trực tiếp phục vụ sinh hoạt của học sinh; ưu tiên nguồn lực sửa chữa, cải tạo những công trình xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Mục tiêu được đặt ra là không để tình trạng mất vệ sinh hoặc cơ sở vật chất không bảo đảm kéo dài, từng bước hình thành và duy trì nền nếp giữ gìn môi trường học đường sạch sẽ, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh học tập và sinh hoạt.