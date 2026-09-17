Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Đường từ cầu Kim Tân sang Thạch Định, huyện Thạch Thành cũ đã ngập. Lực lượng chức năng đang ứng trực 24/24, sẵn sàng mọi phương án để ứng phó. Ảnh: TTXVN phát

Vào vùng rốn lũ Thạch Định

Là vùng rốn lũ của huyện Thạch Thành cũ, các thôn 1 Thạch Định, thôn 2 Thạch Định (xã Kim Tân) có 780 hộ với khoảng 3.000 nhân khẩu hiện đang bị cô lập hoàn toàn. Mọi con đường tới 2 thôn Thạch Định đều bị phong tỏa do nước lũ ngập sâu. Đi nhờ xuồng máy của người dân với quãng đường hơn 4km, chiều 17/9, tại vùng rốn lũ Thạch Định, trong mênh mông bể nước, những ngôi nhà cấp 4 chỉ thấy nóc nhà, mái ngói, những căn nhà 2-3 tầng thì tầng 1 đã ngập quá nửa. Dọc đường đi, những ruộng mía mơn mởn gần đến ngày thu hoạch chỉ chòi mỗi ngọn. Con đường bê tông liên thôn, liên xã đã không còn thấy bóng dáng, chỉ còn hàng cột điện cao 5 mét cũng bị ngập quá nửa.

Trong đêm 16, rạng sáng 17/9, chính quyền địa phương đã phát lệnh báo động yêu cầu nhân dân chạy lũ, di dời tài sản, sơ tán đến nơi an toàn. Biển nước lũ mênh mông như nhấn chìm thôn 1, thôn 2 Thạch Định dưới 2-3m nước. Chính quyền địa phương liên tục cắt cử lực lượng chức năng gồm công an, dân quân tự vệ, quân sự, đoàn viên thanh niên… căng dây, cắm biển cảnh báo không để người dân, phương tiện di chuyển vào khu vực đường ngập.

Suốt đêm 16 đến sáng 17/9, gia đình ông Trịnh Chí Thuận thôn 1 Thạch Định (xã Kim Tân) thức trắng đêm để chạy lụt. Khoảng thời gian nước bắt đầu tràn vào vườn, vào sân trước nhà cũng là lúc cả gia đình tất bật di chuyển tài sản lên vị trí cao hơn. Gia đình ông Thuận căng bạt, dựng lều gần sát bờ đê sông Bưởi để vận chuyển giường, tủ, tivi, tủ lạnh, gạo, thóc, và các vật dụng thiết yếu. Tài sản giá trị trong nhà là 5 con bò, 3 con lợn cùng đàn gà giống được đưa lên lều trên mặt đê tránh trú.

Ông Trịnh Chí Thuận ở thôn 1 Thạch Định (xã Kim Tân) cho biết, thực tế từ nhiều năm nay, người dân vùng đê bao Thạch Định là vùng chậm lũ, phân lũ quan trọng của địa phương, là vùng thường xuyên bị ngập úng khi nước sông dâng cao nên người dân đều xác định sống chung với lũ. Là người dân sống ở vùng rốn lũ, mỗi mùa mưa bão, bà con thôn Thạch Định đều rất lo lắng, lo nhất không chỉ là nước ngập nhà, mà là lo nước lũ dâng nhanh, khi đó mọi hoạt động cứu hộ, di chuyển sẽ khó khăn hơn.

Theo thông báo của chính quyền địa phương, trong chiều và đêm 17/9, cứ mỗi giờ mực nước lại tăng thêm từ 10-12 phân nên gia đình ông và mọi người dân trong thôn đều cố gắng thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng xã hội để nắm thông tin về mưa lũ, cũng như hỗ trợ nhau.

Cách nhà ông Thuận không xa, trong căn nhà bị nước lũ bao quanh, 3 mẹ con chị Bùi Thị Thắm (thôn 1 Thạch Định, xã Kim Tân) cho biết, những ngày qua mưa lớn khiến nước sông lên nhanh, gia đình không kịp di chuyển nhiều tài sản, 3 mẹ con chỉ biết dọn dẹp, kê kích các đồ dùng thiết yếu lên cao để tránh lũ.

"Nước sông dâng nhanh lắm, nếu không nhanh tay sẽ bị ngập hết. Cả đêm qua bà con trong thôn gần như không chợp mắt. Hiện gia đình phải sử dụng thuyền tôn để di chuyển ra vào mua thức ăn, rau củ. Chỉ mong trời ngớt mưa, nước sông nhanh rút để bà con dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống", chị Thắm chia sẻ.

Người dân dựng lều tạm trên đê để tránh lũ

Đi dọc tuyến đê sông Bưởi, không khó để bắt gặp cảnh người dân khẩn trương di chuyển gia súc, gia cầm lên đê và những vị trí cao ráo để hạn chế thiệt hại. Trên đê sông Bưởi đoạn qua thôn 1, 2 Thạch Định có hàng chục chiếc lều tạm được các gia đình dựng lên để sơ tán người già, trẻ nhỏ, đồ đạc vào tránh trú. Những túp lều được dựng tạm bằng khung sắt phủ bạt trở thành nơi trú ngụ của hàng trăm con người "chạy lũ".

Gia đình 3 thế hệ của bà Vũ Thị Chừ, 72 tuổi, thôn 2 Thạch Định, xã Kim Tân đã dựng tạm 1 chiếc lều trên đê. Đây là nơi trú ẩn của cả gia đình từ tối 16/9 đến nay. Bà Vũ Thị Chừ cho biết, gia đình bà ở ngoài bãi, cách sông hàng trăm mét, năm nay nước sông lên nhanh quá, nhà cửa ngập hết nên phải di chuyển hết lên đê. Đêm qua 12 giờ đêm nghe báo động nên cả nhà chạt lụt lên đê. Mưa, rét, khó khăn đủ bề nhưng gia đình vẫn động viên nhau cùng cố gắng, đợi nước rút sẽ về dọn dẹp nhà cửa.

Nhà chị Vi Thị Hiền, 36 tuổi có 5 người, để bảo đảm an toàn tính mạng cho các thành viên trong gia đình, vợ chồng chị Hiền đã dựng lều trên mặt đê hữu sông Bưởi làm chỗ ở. Lợn, gà, trâu, bò và tất cả tài sản của gia đình đều đã di chuyển hết lên đê. 2 chiếc giường cũng được "di tản" vào lều để gia đình có chỗ ngả lưng trong thời gian chaỵ lũ.

"Khó khăn nhất với người dân vùng lũ lúc này và trong những ngày tới chính là thiếu nước sạch. Hiện gia đình tôi đã tận dụng nước mưa trữ vào các xô, chậu, chum, vại để có nước sinh hoạt trong vài ngày tới. Nước sạch để ăn uống thì phải mua bình 20 lít, dùng dè xẻn đợi ngày trở về nhà", chị Vi Thị Hiền chia sẻ.

Tại điểm sơ tán tập trung ở Trạm Y tế Thạch Định và phân hiệu Trường Tiểu học Thạch Định, hàng chục hộ dân với nhiều nhân khẩu neo đơn, người già và trẻ nhỏ được bố trí chỗ ăn, chốn ngủ an toàn và khô ráo.

Ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã Kim Tân cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin dự báo mực nước sông Bưởi lên báo động III, UBND xã đã tuyên truyền, đồng thời phân công lực lượng tại chỗ của thôn hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản lên cao. Xã đã điều động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, công an đến các gia đình hỗ trợ người dân di dời tài sản, hỗ trợ người già, trẻ em lên vị trí an toàn. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ người dân tránh lũ.

Lực lượng chức năng ỉnh Thanh Hóa tuần tra, kịp thời xử lý các điểm ngập, tắc cục bộ, sáng 17/9. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Dự báo từ tối 17/9 đến chiều 19/9, các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa còn có khả năng đạt từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chiều 17/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công điện số 01-CĐ/TU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung cao cho lãnh đạo thực hiện phòng, chống, ứng phó với mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện có hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ", không để bị động, bất ngờ. Kịp thời khắc phục các sự cố giao thông, điện, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước; bảo đảm duy trì hoạt động ổn định của các cơ sở y tế, giáo dục. Khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu nước, chống ngập tại các khu vực đô thị, các tuyến giao thông huyết mạch, quốc lộ, tỉnh lộ….

Để khẩn trương đối phó với mưa lũ, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân hiện tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh báo động lũ trên tất cả các triền sông, nhanh chóng gia cố, bảo đảm an toàn các điểm đê xung yếu. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện để tập trung tiêu thoát lũ ở những vùng bị ngập lụt, chia cắt, đặc biệt là diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng.