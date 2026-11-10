Thanh Hóa khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, ổn định cuộc sống sau mưa lũ

Người dân xã Nông Cống đang tích cực thu gom rác thải, bùn đất, dọn dẹp nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, từng bước đưa sinh hoạt trở lại bình thường. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Với phương châm “nước rút đến đâu, dọn vệ sinh môi trường đến đó”, ngày 10/11, người dân vùng ngập ở xã Nông Cống đang nhanh chóng bắt tay khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Ông Lê Đình Tư thôn Vạn Hòa, xã Nông Cống phải dùng thuyền nan để di chuyển trong những ngày mưa lũ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Người dân mang xô, chậu ra múc nước lũ để dọn dẹp nhà cửa. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Tại khu dân cư thôn Cao Nhuận (xã Nông Cống), mưa lũ khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị chia cắt. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Tính đến đầu giờ chiều ngày 10/11, trên địa bàn xã Nông Cống vẫn còn 576 hộ ở 7/19 thôn đang còn bị ngập; 1.001 hộ nước đã rút. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Sinh sống tại khu vực trũng ở Quốc lộ 45 đoạn qua thôn Vạn Hòa, xã Nông Cống, lần mưa lũ này nước ngập vào nhà gia đình ông Lê Đình Tư tới 70-80cm khiến phần lớn lượng than củi bị hư hỏng. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kịp thời hỗ trợ nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Ngôi nhà của bà Phạm Thị Ân (78 tuổi, thôn Vạn Hòa, xã Nông Cống) vẫn đang ngập trong nước lũ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)