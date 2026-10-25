Thanh Hóa khẩn trương dập dịch sốt xuất huyết

Trước nguy cơ sốt xuất huyết Dengue tiếp tục phát sinh ca mắc, phường Hạc Thành phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa triển khai các biện pháp giám sát, xử lý dịch, ngăn chặn bệnh lây lan trong cộng đồng.

Theo đó, tính đến hết ngày 24/10, trên địa bàn ghi nhận 7 ca bệnh trong khoảng thời gian từ ngày 19/9 đến ngày 24/10/2026.

CDC Thanh Hóa phối hợp với phường Hạc Thành triển khai các biện pháp giám sát, xử lý dịch, ngăn chặn bệnh lây lan trong cộng đồng.

Trước diễn biến dịch bệnh, ngay sau khi nhận được thông tin về các điểm dịch tại tổ dân phố Đội Cung 2 và Trường Thi, lãnh đạo phường Hạc Thành đã trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình và chỉ đạo triển khai các biện pháp xử lý.

UBND phường đã tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy trong bán kính 200 m tính từ nhà bệnh nhân. Các lực lượng chức năng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố, khẩn trương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn chuyên môn; chủ động theo dõi, phát hiện và xử lý nguy cơ phát sinh, không để dịch lan rộng.

Cán bộ ngành y tế thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng chống dịch sốt xuất huyết

Cùng với đó, Trung tâm Y tế Hạc Thành tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội, hướng dẫn người dân chủ động vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, loại bỏ vật dụng đọng nước và diệt loăng quăng, bọ gậy.

Qua giám sát, điều tra tại các hộ dân, đoàn công tác của CDC Thanh Hóa nhận định ổ dịch đang ở mức nguy cơ cao, có khả năng tiếp tục phát sinh ca bệnh. Đoàn đề nghị địa phương và các cơ sở y tế duy trì giám sát chặt chẽ ca mắc, điều tra véc-tơ truyền bệnh, đánh giá hiệu quả các biện pháp can thiệp, xác định những khu vực còn nguy cơ để có phương án xử lý phù hợp.

Địa phương ra quân vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống dịch bệnh

Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, đậy kín dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa, thu gom vật dụng có thể đọng nước và duy trì diệt bọ gậy hằng tuần. Người dân cần ngủ màn, phòng tránh muỗi đốt và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt hoặc nghi mắc sốt xuất huyết, không tự ý điều trị tại nhà.