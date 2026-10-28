Thanh Hóa kết nối, xúc tiến hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Phần Lan

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chủ trì buổi tọa đàm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành viên đoàn công tác tham dự buổi tọa đàm.

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hoàng Diệu Tâm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Jani Kaulo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Phần Lan - Đông Nam Á cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm và ông Jani Kaulo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Phần Lan - Đông Nam Á mong muốn thông qua chương trình, các doanh nghiệp Phần Lan hiểu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị của lãnh đạo tỉnh trong xúc tiến đầu tư. Bày tỏ tin tưởng những hoạt động kết nối thiết thực sẽ mở ra cơ hội để doanh nghiệp Phần Lan tìm hiểu, tiến tới hợp tác đầu tư tại Thanh Hóa.

Đại diện doanh nghiệp Phần Lan phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại tọa đàm, sau khi xem video giới thiệu về tiềm năng thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa, các doanh nghiệp Phần Lan đã trao đổi, tìm hiểu về môi trường đầu tư, định hướng phát triển và các lĩnh vực tỉnh Thanh Hóa ưu tiên thu hút đầu tư như: công nghệ môi trường, đào tạo, logistics và nông, lâm nghiệp công nghệ cao...

Đây là cơ sở để hai bên tiếp tục trao đổi thông tin, xác định những lĩnh vực phù hợp và nghiên cứu khả năng hợp tác trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Giới thiệu về tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh, Thanh Hóa có dân số hơn 4,3 triệu người, nguồn lao động dồi dào và không gian phát triển đa dạng.

Với Khu kinh tế Nghi Sơn, cảng biển Nghi Sơn, cảng hàng không Thọ Xuân cùng hệ thống các khu công nghiệp, Thanh Hóa có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp, logistics và giao thương quốc tế. Bên cạnh đó, tiềm năng kinh tế biển, vùng nguyên liệu nông, lâm nghiệp và hệ thống di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh như Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Sầm Sơn, Pù Luông tạo dư địa hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp giá trị gia tăng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trên cơ sở đó, tỉnh mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác Phần Lan trên 5 lĩnh vực trọng tâm: năng lượng sạch và nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp; cấp nước, xử lý chất thải và kinh tế tuần hoàn; lâm nghiệp bền vững và chế biến sâu nông, lâm sản; chuyển đổi số, sản xuất thông minh và logistics; đào tạo nhân lực và kết nối thị trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cho biết, Thanh Hóa mong muốn tận dụng thế mạnh công nghệ, kinh nghiệm quản lý và giáo dục của Phần Lan để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải trong sản xuất; phát triển các giải pháp cấp nước an toàn, xử lý và tái sử dụng nước thải, tái chế chất thải.

Tỉnh cũng kỳ vọng mở rộng hợp tác trong quản lý rừng bền vững, phát triển vùng nguyên liệu luồng, tre, gỗ rừng trồng, ứng dụng công nghệ chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Các doanh nghiệp Phần Lan tham gia buổi tọa đàm.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và logistics, tỉnh khuyến khích kết nối doanh nghiệp công nghệ Phần Lan với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ và đơn vị khai thác hạ tầng tại Thanh Hóa, hướng tới ứng dụng công nghệ số trong quản trị sản xuất, kho vận, chuỗi cung ứng và phát triển logistics xanh gắn với cảng biển Nghi Sơn.

Cùng với đó, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo và doanh nghiệp hai bên sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ thông tin, năng lượng và môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị.

Tỉnh Thanh Hóa trân trọng mời các doanh nghiệp Phần Lan đến khảo sát tại Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, vùng nguyên liệu và những địa điểm có tiềm năng hợp tác.

Tỉnh sẵn sàng trao đổi các hình thức hợp tác phù hợp, từ đầu tư, liên doanh, hợp tác sản xuất đến cung cấp thiết bị, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; đồng thời cam kết hỗ trợ cung cấp thông tin, kết nối đối tác, hướng dẫn thủ tục và kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh theo quy định.

Các thành viên Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự buổi tọa đàm.

Với phương châm “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”, Thanh Hóa mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác tin cậy, lâu dài và cùng có lợi với các đối tác Phần Lan. Sau tọa đàm, tỉnh giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận đề xuất, kết nối đối tác, lựa chọn những nội dung có tính khả thi để cụ thể hóa thành kế hoạch hợp tác.

Thông qua chương trình, Thanh Hóa kỳ vọng tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội tiếp nhận công nghệ, tri thức và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan.