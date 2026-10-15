Thanh Hóa kết nối tiêu thụ hàng công nghiệp nông thôn

Tạo cầu nối giữa sản xuất và thị trường

Tối 15/10, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026. Với quy mô 350 gian hàng, sự kiện quy tụ hơn 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đến từ 20 tỉnh, thành phố, tạo cơ hội quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước.

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026.

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 diễn ra từ ngày 15 - 21/10, trong khuôn khổ Chương trình Khuyến công quốc gia và Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Sự kiện do Sở Công Thương Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức.

Hội chợ có 350 gian hàng tiêu chuẩn cùng khu trưng bày chung giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh Thanh Hóa. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất mang đến nhiều mặt hàng thuộc các nhóm ngành hàng khác nhau, từ thực phẩm chế biến, đặc sản vùng miền đến hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, hàng tiêu dùng, thời trang, điện tử, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất.

Sự góp mặt của các đơn vị đến từ nhiều vùng miền, từ Lai Châu, Điện Biên đến Đồng Tháp, tạo nên không gian trưng bày đa dạng, phản ánh thế mạnh nguyên liệu, nghề truyền thống và khả năng sản xuất của từng địa phương.

Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, trao đổi kinh nghiệm, kết nối cung cầu và mở rộng hệ thống phân phối. Thông qua các hoạt động giao thương, những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng và tìm kiếm hướng phát triển thị trường.

Ông Cao Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Cao Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, hội chợ là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn, quy tụ những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các địa phương trong cả nước.

Theo ông Cao Văn Cường, trong những tháng cuối năm, khi các địa phương tập trung hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hội chợ là kênh kích cầu tiêu dùng thiết thực, góp phần khơi thông đầu ra cho sản xuất trong nước.

Mỗi hợp đồng được ký kết, mỗi kênh phân phối được mở rộng từ hội chợ sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho các cơ sở sản xuất, làng nghề, đồng thời góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng cho rằng, cạnh tranh trên thị trường hiện nay không chỉ dựa vào giá cả mà còn phụ thuộc vào chất lượng, thương hiệu và tính minh bạch về nguồn gốc hàng hóa. Do đó, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Ông Cao Văn Cường bày tỏ tin tưởng, thông qua hội chợ, các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ tìm kiếm được đối tác, mở rộng hợp tác và phát triển thị trường, đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế. Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư đến hợp tác, đầu tư và gắn bó lâu dài với địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương phát biểu tại buổi lễ.

Nâng sức cạnh tranh và lan tỏa thương hiệu Việt

Đánh giá về ý nghĩa của hội chợ, ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết, trong khuôn khổ Chương trình Khuyến công quốc gia năm 2026, Bộ Công Thương đã phê duyệt đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm tại Thanh Hóa.

Hoạt động này nhằm tạo cầu nối giữa sản xuất với thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh bền vững.

Các đại biểu tham gia lễ khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026.

Theo ông Nguyễn Văn Thịnh, Thanh Hóa có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời cùng tiềm năng phát triển công nghiệp nông thôn phong phú, trải dài từ miền núi đến đồng bằng và ven biển. Từ các sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản đến hàng thủ công mỹ nghệ, mỗi sản phẩm đều mang giá trị nguyên liệu bản địa, sự sáng tạo của người sản xuất và khát vọng phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thịnh đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Thanh Hóa đối với phát triển công nghiệp nông thôn, trong đó có việc triển khai chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026 - 2030, gắn hỗ trợ đổi mới công nghệ với xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

Đây là cơ sở để nguồn lực khuyến công quốc gia và địa phương được phát huy hiệu quả, giúp các cơ sở sản xuất từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến sản phẩm và mở rộng đầu ra.

Với quy mô 350 gian hàng, sự kiện quy tụ hơn 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đến từ 20 tỉnh, thành phố, tạo cơ hội quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước.

Đặc biệt, hội chợ còn là dịp để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, tìm hiểu nhu cầu thị trường và hoàn thiện chiến lược kinh doanh. Việc tham gia các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm cũng giúp các cơ sở sản xuất quảng bá những mặt hàng có lợi thế, từng bước xây dựng uy tín trên thị trường.

Rất đông người dân Thanh Hoá đến để trải nghiệm những sản phẩm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026.

Đối với Thanh Hóa, đây là cơ hội giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương đến đông đảo người dân, du khách, đối tác kinh doanh. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, phát triển ngành nghề nông thôn và nâng cao giá trị hàng hóa địa phương.

Bên cạnh hoạt động kết nối doanh nghiệp, hội chợ còn phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân. Sự đa dạng về ngành hàng giúp khách tham quan có thêm lựa chọn đối với các sản phẩm tiêu dùng, đặc sản vùng miền và hàng thủ công mỹ nghệ.

Với quy mô 350 gian hàng, sự kiện diễn ra đến hết ngày 21/10 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, từng bước đưa hàng công nghiệp nông thôn đến gần hơn với người tiêu dùng.