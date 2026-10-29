Thanh Hóa kết nối nhà phân phối, mở rộng đầu ra cho hàng hóa

Bán lẻ hiện đại mở rộng cơ hội cho hàng hóa Thanh Hóa

Sáng 29/10, Sở Công Thương Thanh Hóa tổ chức Hội nghị kết nối các nhà phân phối lớn với các đơn vị sản xuất, cung ứng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2026. Hội nghị tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trực tiếp tiếp cận các hệ thống bán lẻ, tìm hiểu tiêu chí thu mua, từng bước tháo gỡ khó khăn trong quá trình đưa hàng hóa địa phương vào các kênh phân phối hiện đại.

Hội nghị kết nối các nhà phân phối lớn với các đơn vị sản xuất, cung ứng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu trực tiếp tham quan sản phẩm trưng bày, trao đổi với nhà phân phối, nắm bắt nhu cầu thu mua và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Qua đó, các bên có điều kiện nhận diện những điểm còn hạn chế, từ năng lực sản xuất, chất lượng hàng hóa đến hồ sơ sản phẩm và khả năng duy trì nguồn cung ổn định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa nhấn mạnh, địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm, tiểu thủ công nghiệp và các sản phẩm đặc trưng vùng miền. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã chủ động đầu tư nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo ông Dũng, đây là nguồn hàng quan trọng để phát triển thị trường nội địa, gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Tuy nhiên, việc đưa hàng hóa địa phương vào siêu thị và các chuỗi cửa hàng bán lẻ hiện đại vẫn gặp những khó khăn nhất định.

Ông Lê Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Không ít cơ sở có sản phẩm tốt nhưng chưa nắm rõ nhu cầu thu mua, quy trình lựa chọn nhà cung cấp, yêu cầu về hồ sơ pháp lý, tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc cũng như điều kiện giao nhận, thanh toán. Trong khi đó, các nhà phân phối cần tìm kiếm đối tác có chất lượng hàng hóa ổn định, nguồn cung liên tục, giá cả phù hợp và khả năng hợp tác lâu dài.

Vì vậy, theo lãnh đạo Sở Công Thương, hiệu quả kết nối cung cầu không chỉ nằm ở việc giới thiệu sản phẩm hay trao đổi thông tin ban đầu, quan trọng hơn là hình thành sự hiểu biết, tin tưởng và những bước hợp tác cụ thể giữa nhà sản xuất với nhà phân phối.

Sở Công Thương mong muốn các hệ thống phân phối chia sẻ minh bạch về nhu cầu ngành hàng, tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp, quy trình chào hàng và điều kiện hợp tác; đồng thời quan tâm xem xét, tạo cơ hội cho sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và hàng hóa có thế mạnh của tỉnh tiếp cận hệ thống bán lẻ.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, yêu cầu đặt ra là chủ động giới thiệu đúng năng lực, hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì, nhãn mác và xây dựng phương án cung ứng ổn định. Các đơn vị cũng cần xác định tham gia hệ thống bán lẻ hiện đại là quá trình hợp tác lâu dài, đòi hỏi sự chuyên nghiệp và cam kết từ cả hai phía.

Các sản phẩm được trưng bày tại hội nghị.

Doanh nghiệp chủ động chuẩn hóa sản phẩm, tìm kiếm đối tác

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Sỹ - Giám đốc bán hàng miền Trung của Bách Hóa Xanh cho biết, hệ thống hiện có khoảng 1.000 điểm bán tại khu vực miền Trung, trong đó Thanh Hóa có hơn 100 điểm bán. Theo kế hoạch được ông Sỹ giới thiệu, Bách Hóa Xanh dự kiến phát triển thêm khoảng 300 - 400 điểm bán tại Thanh Hóa, qua đó mở ra nhu cầu đáng kể đối với nguồn hàng địa phương.

Để trở thành nhà cung cấp, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất cần đáp ứng các yêu cầu về pháp lý, điều kiện sản xuất, an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa, hồ sơ sản phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, nhà cung cấp phải bảo đảm sản lượng, giao hàng đúng số lượng, thời gian đã cam kết và duy trì chất lượng ổn định.

Đại diện Bách Hóa Xanh cũng giới thiệu phương thức chào hàng thông qua ứng dụng dành cho nhà cung cấp, giúp các đơn vị chủ động đăng ký sản phẩm, tiếp cận quy trình làm việc và được hướng dẫn các thủ tục liên quan. Đây là một trong những kênh để cơ sở sản xuất từng bước tiếp cận hệ thống phân phối, thay vì chỉ phụ thuộc vào các hoạt động giới thiệu sản phẩm truyền thống.

Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yến sào xứ Thanh giới thiệu sản phẩm.

Về phía doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Mai - Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yến sào xứ Thanh cho biết, đơn vị đang chuẩn bị nguồn nguyên liệu, nhân lực và kế hoạch sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm. Doanh nghiệp đồng thời xây dựng các gói sản phẩm quà tặng, chương trình khuyến mại, phát triển sản phẩm mới và đẩy mạnh quảng bá để kích cầu tiêu dùng.

Theo bà Mai, doanh nghiệp dự kiến tăng sản lượng khoảng 10 - 15% trong quý cuối năm so với các quý trước, đồng thời hướng tới mở rộng thị trường, phát triển thêm các kênh phân phối và đa dạng hóa sản phẩm.

Đánh giá về ý nghĩa của hội nghị, bà Mai cho rằng, đây là cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp đại diện các nhà phân phối, tìm hiểu nhu cầu thực tế và giới thiệu sản phẩm. Thông qua trao đổi trực tiếp, doanh nghiệp có thêm thông tin để hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường và tìm kiếm cơ hội đưa hàng hóa vào các chuỗi bán lẻ lớn.

Nữ doanh nhân bày tỏ mong muốn sản phẩm Yến sào xứ Thanh có thêm cơ hội kết nối với các hệ thống như Bách Hóa Xanh, AEON và WinMart trong thời gian tới.

Theo định hướng của Sở Công Thương, sau hội nghị, các đơn vị chuyên môn và cơ quan liên quan sẽ tiếp tục đồng hành, tổng hợp nhu cầu kết nối, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc và theo dõi tiến độ hợp tác giữa nhà sản xuất với nhà phân phối.

Việc đưa ngày càng nhiều sản phẩm Thanh Hóa vào hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thực tế. Hiệu quả của hoạt động kết nối sẽ được thể hiện qua những sản phẩm được xem xét tiếp nhận, các thỏa thuận hợp tác được triển khai và kết quả tiêu thụ thực tế trong thời gian tới.