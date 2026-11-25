Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng và Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Cường trong buổi làm việc về thúc đẩy các dự án chuẩn bị đầu tư quy mô 130.000 tỉ (Ảnh: Hiền Anh)

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh Thanh Hóa, trong tổng số 153 dự án được chấp thuận đầu tư từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực đầu tư trong nước (DDI) tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với 130 dự án, còn lại là 23 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tổng vốn đăng ký đạt khoảng 24.992,6 tỷ đồng và 247,6 triệu USD.

Đặt trong tương quan so sánh với cùng kỳ năm 2025, số lượng dự án tăng tới 29,7% trong khi tổng vốn đăng ký tăng 7,6%. Điều này phản ánh quy mô vốn bình quân trên mỗi dự án mới trong năm 2026 nhỏ hơn so với cùng kỳ. Thay vì phụ thuộc vào một vài siêu dự án đơn lẻ tạo đột biến, dòng vốn đang phân bổ rộng hơn vào các dự án quy mô vừa và nhỏ, cho thấy nhịp giải ngân và mở rộng sản xuất thực chất từ cộng đồng doanh nghiệp.

CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG GIỮ NHỊP TĂNG TRƯỞNG

Xét theo cơ cấu ngành, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp vẫn là trụ cột hút vốn lớn nhất của tỉnh với 85 dự án (gồm 70 dự án DDI và 15 dự án FDI), tổng vốn đăng ký đạt 12.990,8 tỷ đồng và 177,8 triệu USD, chiếm 55,9% tổng vốn toàn tỉnh.

Đứng thứ hai về quy mô vốn là lĩnh vực hạ tầng. Dù chỉ ghi nhận 7 dự án (6 dự án DDI và 1 dự án FDI), nhóm ngành này đóng góp tới 9.756 tỷ đồng và 56,5 triệu USD, tương đương 35,8% tổng vốn đăng ký. Như vậy, riêng hai lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng đã nắm giữ tới 91,7% tổng dòng vốn đầu tư vào tỉnh trong năm 2026, đồng thời cho thấy suất đầu tư bình quân của các dự án hạ tầng ở mức rất cao.

Ở chiều ngược lại, các lĩnh vực còn lại chiếm tỷ trọng vốn khá khiêm tốn. Thương mại dịch vụ đứng thứ hai về số lượng với 52 dự án (45 dự án DDI và 7 dự án FDI) nhưng tổng vốn chỉ đạt 1.739,6 tỷ đồng và 13,2 triệu USD, chiếm 6,6% tổng vốn. Lĩnh vực nông nghiệp ghi nhận 6 dự án với 355,1 tỷ đồng, chiếm 1,1%, còn khai thác khoáng sản có 3 dự án với 151,1 tỷ đồng, chiếm 0,5%. Cơ cấu này cho thấy dư địa thu hút các dự án quy mô lớn vào nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao của Thanh Hóa vẫn còn rộng mở.

GẦN 60% VỐN ĐỔ RA NGOÀI KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KCN

Một điểm nhấn đáng chú ý trong báo cáo là sự phân bổ không gian của dòng vốn theo địa bàn quản lý. Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp năm nay thu hút 15 dự án với tổng vốn đăng ký 10.870,5 tỷ đồng và 69,5 triệu USD, chiếm 40,4% tổng vốn toàn tỉnh. Trong khi đó, khu vực ngoài Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thu hút tới 138 dự án với tổng vốn đạt 14.122,1 tỷ đồng và 178,1 triệu USD, chiếm 59,6%.

Việc gần 60% lượng vốn và khoảng 90% số lượng dự án nằm ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp tập trung phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của các cụm công nghiệp và quỹ đất tại các địa phương vệ tinh. Đồng thời, tỷ trọng này cũng đặt ra bài toán thực tế đối với công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cải thiện tỷ lệ lấp đầy bên trong các khu công nghiệp đã được quy hoạch của tỉnh.

Phân tích theo vùng miền cho thấy khu vực đồng bằng tiếp tục là điểm đến lớn nhất với 100 dự án, tổng vốn đăng ký 12.664,9 tỷ đồng và 149,3 triệu USD, chiếm 52,6% tổng vốn toàn tỉnh. Tuy nhiên, tương quan giữa hai vùng còn lại mang đến tín hiệu cân bằng hơn hẳn so với nhiều năm trước.

Cụ thể, vùng miền núi thu hút tới 37 dự án với tổng vốn 6.900,1 tỷ đồng và 13,1 triệu USD, chiếm 23,2% tổng vốn, bám sát vùng ven biển với 16 dự án đạt 5.427,7 tỷ đồng và 85,1 triệu USD, chiếm 24,2%.

Việc gần một phần tư lượng vốn đầu tư mới tìm đường lên khu vực miền núi cho thấy hệ thống giao thông kết nối liên vùng đang từng bước phát huy tác dụng, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế về phía Tây của Thanh Hóa.