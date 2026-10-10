Thanh Hóa hưởng ứng Lễ phát động 'Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên'

Các tầng lớp nhân dân ở Thanh Hóa tham dự lễ phát động tập luyện thể thao thường xuyên. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa)

Lễ phát động được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai, tổ chức trên quy mô toàn quốc nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển sâu rộng phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong nhân dân; định hình thói quen mỗi người dân tự lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, hướng tới xây dựng “Một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động”.

Tại Thanh Hóa, sau tiếp sóng Lễ khai mạc, phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” được tổ chức từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội; trên tuyến đường nội bộ cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa có hơn 5.000 người gồm lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, thành viên các câu lạc bộ thể thao, nhân dân tham gia hoạt động đi bộ, chạy bước ngắn.

Lãnh đạo, cán bộ tỉnh Thanh Hóa cùng các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động đi bộ, chạy bước ngắn. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa)

Hoạt động đi bộ, chạy bước ngắn tạo khí thế thi đua sôi nổi thiết thực chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954-10/10/2026); phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ và lực lượng xã hội trong phát triển thể dục, thể thao cho mọi người; thúc đẩy hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.