Một góc khu kinh tế Nghi Sơn (Ảnh: NSRP)

Để chinh phục mục tiêu kép này trong năm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn bước vào kỳ bảo dưỡng tổng thể lần hai, tỉnh buộc phải kích hoạt các động lực tăng trưởng mới ngay từ quý 1 và tái cơ cấu nguồn thu theo hướng bền vững.

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2026, số liệu cập nhật đến ngày 25/11 cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt 62.801 tỷ đồng, vượt 22% dự toán cả năm. Trong cơ cấu này, thu xuất nhập khẩu đạt 25.716 tỷ đồng, thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đạt 23.042 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất đạt 14.043 tỷ đồng.

Quảng trường biển Sầm Sơn - Không gian tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. (Ảnh: CĐT)

Với đà tăng trưởng hiện tại, dự kiến đến hết năm 2026, tổng thu ngân sách toàn tỉnh sẽ chạm mốc 70.044 tỷ đồng, vượt 35,6% dự toán và tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức thu cao nhất từ trước đến nay của địa phương, trong đó thu nội địa ước đạt 42.644 tỷ đồng (vượt 28,6% dự toán) và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 27.400 tỷ đồng (vượt 48,1% dự toán).

ĐỘNG LỰC TỪ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUỸ ĐẤT CUỐI NĂM

Điểm tựa giúp ngân sách Thanh Hóa bứt phá trong chặng nước rút năm 2026 đến từ việc kiểm đếm sát sao tiến độ thu tiền sử dụng đất theo kịch bản tăng trưởng quý 4. Tính đến ngày 23/11, toàn tỉnh đã thu 13.948 tỷ đồng tiền sử dụng đất (hoàn thành 104,09% dự toán giao) và tiếp tục tăng lên 14.043 tỷ đồng chỉ hai ngày sau đó. Toàn tỉnh đã có 82 trên 142 địa phương vượt mức dự toán được giao với tổng số tiền vượt lên tới 6.136 tỷ đồng.

Dư địa nguồn thu từ đất đai trong tháng cuối năm vẫn còn rất lớn. Hiện có 234 mặt bằng thuộc 99 xã, phường đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng để tổ chức đấu giá, song hành cùng các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự kiến phê duyệt giá đất trong quý 4 với nguồn thu ước tính khoảng 7.482 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đang tập trung đôn đốc thu hồi khoản nợ nghĩa vụ tài chính lên tới 3.413 tỷ đồng từ các dự án đấu giá, đấu thầu đã có thông báo nhưng chưa nộp.

MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG 11% VÀ ÁP LỰC KHỞI ĐỘNG SỚM

Bước sang năm 2027, năm bản lề thực hiện Kết luận số 106-KL/TW của Trung ương, Thanh Hóa được giao và đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 11%, đứng trong nhóm 8 địa phương đặt chỉ tiêu tăng trưởng cao nhất cả nước (từ 11% trở lên), chỉ xếp sau một số đầu tàu kinh tế như Hải Phòng hay Quảng Ninh. Song hành với tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số là mục tiêu thu ngân sách 90.000 tỷ đồng, tăng gần 20.000 tỷ đồng so với ước thực hiện năm 2026.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu đầu tư xây dựng kho lưu trữ, xử lý giảm phát thải carbon giữa tỉnh Thanh Hóa, PVN và đối tác Nhật Bản (Ảnh: Sở Ngoại vụ Thanh Hóa)

Áp lực để hoàn thành mục tiêu kép này là rất lớn. Dù GRDP quý 3 năm 2026 của Thanh Hóa đã bật tăng 10,49% (xếp thứ 12 trên 34 tỉnh, thành phố, tăng 19 bậc so với quý 2), đưa mức tăng 9 tháng đạt 8,54%, nhưng dư địa phát triển theo chiều rộng đang ngày càng thu hẹp. Trong năm 2027, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục biến động bởi xu hướng bảo hộ thương mại, rào cản thuế quan, biến động giá năng lượng và tỷ giá. Tại địa phương, các ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày chịu sức ép thuế quan và thiếu hụt lao động cục bộ, thị trường bất động sản phục hồi chậm, trong khi đầu tàu Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn bước vào kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ hai.

Để bù đắp khoảng trống sản lượng và nguồn thu trong thời gian nhà máy lọc hóa dầu dừng vận hành bảo dưỡng (áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0%), Thanh Hóa xác định phải kích hoạt động lực tăng trưởng ngay từ đầu năm. Hàng loạt dự án sản xuất và hạ tầng mới hoàn thành cuối năm 2026 như Cảng tổng hợp Long Sơn, nhà máy chế phẩm Molypden công nghệ cao Hua Long, các nhà máy chế biến và gia công xuất khẩu, cùng việc khởi công Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa (quy mô gần 2.000 tỷ đồng) được kỳ vọng sẽ bổ sung năng lực sản xuất mới cho tăng trưởng GRDP. Song song đó, tỉnh siết chặt khâu chuẩn bị đầu tư để các dự án vốn ngân sách năm 2027 đủ điều kiện khởi công ngay từ quý 1 và giải ngân ngay từ tháng 1, khắc phục triệt để tình trạng chậm thủ tục dồn vốn vào cuối năm.

TÁI CƠ CẤU NGUỒN THU ĐỂ BỀN VỮNG HƠN

Về điều hành tài chính ngân sách, tỉnh chủ động đánh giá sát tác động đến cân đối ngân sách khi Trung ương điều chỉnh tỷ lệ phân chia 4 khoản thuế, đồng thời theo dõi riêng số nộp từ tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn trong giai đoạn dừng bảo dưỡng. Trọng tâm lớn nhất là nâng cao tính bền vững của thu nội địa thông qua mở rộng cơ sở thu, chống thất thu và chống chuyển giá ở các lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại điện tử, hộ kinh doanh, bất động sản và khai thác khoáng sản.

Phối cảnh dự án Kho LNG Nghi Sơn tại Hòn Mê (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Đối với nguồn thu từ đất, thay vì chạy nước rút vào những tháng cuối năm, Thanh Hóa lên kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 278 dự án và ban hành lịch trình cụ thể theo từng tháng, từng quý ngay từ đầu năm 2027. Kỷ luật tài chính ngân sách cũng sẽ được siết chặt, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để dồn nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bệ đỡ thực chất cho mục tiêu tăng trưởng 11%.