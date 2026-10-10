Thanh Hóa hướng đến mục tiêu có điểm trên sân Lạch Tray

CLB Thanh Hóa tích cực tập luyện trước thềm trận đấu.

Trận đấu giữa Hải Phòng và Thanh Hóa diễn ra lúc 18h ngày 10/10 trên sân Lạch Tray mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. Sau 2 vòng đấu đầu tiên, cả chủ nhà lẫn đội khách đều cần điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo động lực cho chặng đường phía trước.

Hải Phòng đang có 3 điểm sau 2 vòng đấu tại V.League 2026/2027, với 1 chiến thắng và 1 trận thua. Đội bóng đất Cảng vừa trải qua cú sốc khi để thua Thép Cần Thơ ở vòng loại Cúp Quốc gia ngay trên sân nhà, qua đó sớm dừng bước tại đấu trường này.

Lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình được đánh giá nhỉnh hơn giúp Hải Phòng có cơ sở hướng đến 3 điểm. Những cái tên như Makaric, Minh Dĩ hay Tagueu được kỳ vọng sẽ tạo ra sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự đội khách. Tuy nhiên, những bất ổn trong lối chơi thời gian qua cũng đặt ra không ít thách thức cho đội chủ sân Lạch Tray.

CLB Thanh Hóa đang có 3 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên.

Ở phía đối diện, Thanh Hóa cũng đang trải qua giai đoạn không dễ dàng. Thất bại 0-2 trước Becamex TP.HCM tại vòng loại Cúp Quốc gia cho thấy đội bóng xứ Thanh còn nhiều vấn đề cần cải thiện, đặc biệt trong khả năng tổ chức lối chơi và duy trì sự chủ động trước đối thủ.

Tại V.League, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp mới có 1 chiến thắng trước Đà Nẵng, giành 3 điểm và tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Dẫu vậy, kết quả tại Cúp Quốc gia không hoàn toàn phản ánh khả năng cạnh tranh của Thanh Hóa ở đấu trường V.League. Trước chuyến làm khách tại Hải Phòng, các cầu thủ vẫn duy trì tập luyện tích cực, tập trung hoàn thiện những hạn chế và chuẩn bị phương án phù hợp cho trận đấu được dự báo nhiều khó khăn.

Thanh Hóa nhiều khả năng không có sự phục vụ của thủ môn Thanh Diệp do chấn thương. Bù lại, đội bóng xứ Thanh kỳ vọng đón chào sự trở lại của trung vệ Trịnh Văn Lợi, người từng chơi chắc chắn ở mùa giải trước, qua đó gia cố hàng phòng ngự trước sức ép của đội chủ nhà.

Trịnh Văn Lợi đã trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Với tương quan lực lượng hiện tại, Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự, tổ chức đội hình hợp lý và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công. Khả năng tranh chấp ở tuyến giữa, sự cơ động của Abdurakhmanov cùng những pha xử lý của Martins và Saliou trên hàng công có thể trở thành chìa khóa giúp đội bóng xứ Thanh tạo ra khác biệt.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng mang đến những tín hiệu tích cực cho đội khách. Ở mùa giải 2025/2026, hai lần chạm trán giữa Hải Phòng và Thanh Hóa đều kết thúc với tỷ số hòa. Điều đó cho thấy đội bóng xứ Thanh vẫn có thể tạo ra thế trận cân bằng trước đối thủ, ngay cả trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn.

CLB Thanh Hóa quyết tâm giành điểm trên sân Lạch Tray ngày 10/10.

Giành được ít nhất 1 điểm trên sân Lạch Tray sẽ là kết quả đáng khích lệ với Thanh Hóa, nhất là trong bối cảnh đội bóng chưa có được sự ổn định như mong muốn. Một thế trận chặt chẽ, thực dụng có thể là chìa khóa để Thanh Hóa hướng đến ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách đầy thử thách.