Thanh Hóa hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm

Theo Công văn số 5396/SGDĐT-GDPT của Sở GD&ĐT gửi UBND các xã, phường, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và các cơ sở dạy thêm trên địa bàn tỉnh, việc tổ chức, quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm được hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với cấp tiểu học, không tổ chức dạy thêm, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao và rèn luyện kỹ năng sống.

Giáo viên không được tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh mình đang được phân công giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Giáo viên các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường.

Hoạt động dạy thêm trong nhà trường không thu tiền học sinh và chỉ được tổ chức đối với 3 nhóm đối tượng gồm: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Các lớp dạy thêm trong nhà trường được bố trí không quá 45 học sinh/lớp, sắp xếp theo môn học và khối lớp. Nhà trường không bố trí giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu chính khóa và không tổ chức dạy trước chương trình.

Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Trường hợp có nhu cầu tổ chức vượt số tiết này phải được Giám đốc Sở GD&ĐT chấp thuận trước khi thực hiện.

Dạy thêm ngoài nhà trường phải công khai thông tin.

Đối với hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đăng ký kinh doanh và công khai các thông tin gồm: môn học, thời lượng, địa điểm, thời khóa biểu, danh sách người dạy, học sinh và mức thu.

Giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo hiệu trưởng trước khi bắt đầu. Nội dung báo cáo phải nêu rõ môn học, thời gian, hình thức, địa điểm dạy thêm và mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi, giáo viên phải cập nhật thông tin với hiệu trưởng.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp dạy thêm, học thêm trá hình hoặc tổ chức dưới hình thức khác nhằm né tránh quy định.

Tại Thông báo số 5415/TB-SGDĐT ngày 25/9/2026, Sở GD&ĐT Thanh Hóa công khai số điện thoại 081.369.5858 để tiếp nhận phản ánh về tình trạng lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.