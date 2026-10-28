Thanh Hóa - Hủa Phăn tăng cường hợp tác thương mại biên giới, kết nối doanh nghiệp

Toàn ảnh hội nghị.

Theo Sở Công Thương - Thường trực Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Thanh Hóa, trên nền tảng quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai tỉnh ngày càng được quan tâm thúc đẩy.

Tuy nhiên, kết quả giao thương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương. Vì vậy, hai bên cần tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, từng bước chuyển hóa tiềm năng hợp tác thành kết quả thương mại thiết thực.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 26,37 triệu USD; trong đó xuất khẩu đạt 7,93 triệu USD, nhập khẩu đạt 18,44 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm vật liệu xây dựng, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng; hàng nhập khẩu chủ yếu là gỗ xẻ, quặng sắt và nông, lâm sản.

Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin thị trường, cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; đồng thời, phối hợp nghiên cứu phát triển chợ biên giới, hạ tầng thương mại, dịch vụ logistics; khuyến khích doanh nghiệp chủ động tìm kiếm đối tác, hình thành các mối liên kết sản xuất, kinh doanh lâu dài, ổn định.

Đoàn Sở Công thương tỉnh Hủa Phăn dự hội nghị.

Đại diện Sở Công thương tỉnh Hủa Phăn đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai địa phương.

Phía Hủa Phăn cho biết, tỉnh có tiềm năng phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, khoáng sản, năng lượng và du lịch, song hoạt động thương mại biên giới và thu hút đầu tư vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Ông Phút - Xay - Sinh - Khăm, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại hội nghị.

Để khai thác hiệu quả những lợi thế này, phía Hủa Phăn đề xuất hai Sở Công thương phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; tạo điều kiện cho doanh nghiệp Thanh Hóa khảo sát, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, du lịch và thương mại; đồng thời, nghiên cứu tháo gỡ khó khăn trong lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu, tạo thuận lợi cho sản phẩm của Hủa Phăn tiếp cận thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang nước thứ ba; xem xét tổ chức hội chợ thương mại luân phiên hằng năm giữa hai tỉnh.

Đại diện doanh nghiệp tỉnh Hủa Phăn đề xuất lĩnh vực hợp tác.

Trong khuôn khổ hội nghị, doanh nghiệp hai bên cũng trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường, khả năng cung ứng và cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hai địa phương có thế mạnh. Các nhóm hàng có tiềm năng kết nối gồm nông sản, lâm sản, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất.

Đại diện doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đề xuất lĩnh vực hợp tác.

Thông qua hội nghị, hai bên cũng tiếp tục xác định các nội dung hợp tác trọng tâm như thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, khảo sát trực tiếp, hướng tới nâng cao hiệu quả thương mại biên giới, mở rộng thị trường và đưa quan hệ hợp tác kinh tế Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.