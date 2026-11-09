Thanh Hóa hợp tác với Nhật Bản nghiên cứu trung hòa carbon, thu giữ và lưu trữ CO2

Lễ trao văn kiện hợp tác kinh tế, đầu tư và phát triển giữa các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN và ông Ichiro Takahara, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành JOGMEC chủ trì lễ ký kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành JOGMEC chủ trì lễ ký kết. Ảnh: JOGMEC (Nhật Bản)

Biên bản hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ phối hợp giữa tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam và Tổ chức An ninh Năng lượng và Kim loại Nhật Bản trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về trung hòa carbon và công nghệ thu giữ, lưu trữ carbon dioxide (CCS), với trọng tâm là Khu kinh tế Nghi Sơn. Qua đó, góp phần thúc đẩy định hướng tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn của tỉnh, đồng thời thực hiện cam kết của Việt Nam đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Lễ ký kết Biên bản hợp tác về trung hòa carbon và thu giữ, lưu trữ carbon dioxide. Ảnh: JOGMEC (Nhật Bản)

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ tập trung trao đổi thông tin về trung hòa carbon và công nghệ CCS; chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm trong giảm phát thải carbon đối với hoạt động công nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa nói chung và trọng tâm là Khu kinh tế Nghi Sơn. Đồng thời, tăng cường trao đổi kiến thức về chính sách, khuôn khổ pháp lý, các yêu cầu an toàn, nâng cao nhận thức cộng đồng và sự tham gia của các bên liên quan đối với công nghệ CCS.

Lễ trao văn kiện hợp tác kinh tế, đầu tư và phát triển giữa các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin về các hoạt động sản xuất tại tỉnh và Khu kinh tế Nghi Sơn; kết nối, thúc đẩy đối thoại với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trên địa bàn về phát triển CCS và mô hình kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh tại KKT Nghi Sơn; cam kết hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, mặt bằng và hạ tầng hậu cần cho doanh nghiệp Nhật Bản.

PVN cung cấp thông tin về ngành năng lượng Việt Nam và các khuôn khổ liên quan đến CCS, đồng thời điều phối sự tham gia của các đối tác phía Việt Nam.

JOGMEC chia sẻ kinh nghiệm về chính sách, pháp lý, môi trường kinh doanh và sự chấp nhận của cộng đồng đối với CCS tại Nhật Bản và các quốc gia khác; kết nối các đối tác phía Nhật Bản.

Đại diện các bên tham gia lễ ký kết. Ảnh: JOGMEC (Nhật Bản)

Việc thiết lập khuôn khổ hợp tác với PVN và JOGMEC mở ra cơ hội để Thanh Hóa tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới trong giảm phát thải, hướng tới phát triển công nghiệp xanh, bền vững, đặc biệt tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao quà cho ông Ichiro Takahara, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành JOGMEC. Ảnh: JOGMEC (Nhật Bản)

Dự kiến, tỉnh Thanh Hóa và JOGMEC sẽ phối hợp tổ chức một diễn đàn về trung hòa carbon và công nghệ thu giữ, lưu trữ carbon dioxide (CCS) tại Thanh Hóa vào trung tuần tháng 12/2026 để trao đổi, nghiên cứu định hướng phát triển chuỗi giá trị thu giữ, lưu trữ carbon hoặc mô hình Trung tâm CCS tại Khu kinh tế Nghi Sơn trong thời gian tới. Đây là cơ sở để các bên chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận các giải pháp công nghệ và đánh giá những khả năng hợp tác trong lĩnh vực này.