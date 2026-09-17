Thanh Hóa: Hơn 8.400 hộ dân bị ngập, gần 3.900 người được sơ tán

Chiều 17/9, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn xảy ra ngập lụt, các sông xuất hiện lũ vượt báo động.

Nước sông Bưởi dâng cao khiến nhiều nơi ở Thanh Hóa bị ngập nước.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông Mã, Yên, Lèn, Bưởi và Cầu Chày lên cao, nhiều vị trí vượt mức báo động. Đến chiều 17/9, mực nước trên các sông cơ bản dao động lên chậm, riêng sông Yên đã đạt đỉnh.

Tại trạm thủy văn Kim Tân, mực nước sông Bưởi ở mức 13,37m, cao hơn báo động III 1,37m. Sông Yên tại trạm Chuối ở mức 4,31m, trên báo động III 0,81m; sông Cầu Chày tại trạm Xuân Vinh ở mức 10,40m, trên báo động III 0,40m.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng thăm hỏi, động viên người dân ở vùng rốn lũ xã Kim Tân.

Trong khi đó, mực nước sông Lèn tại trạm Lèn ở mức 5,66m, thấp hơn báo động III là 0,34m; sông Mã tại Lý Nhân ở mức 10,82m, dưới báo động II là 0,18m. Trên sông Chu tại Xuân Khánh, mực nước ở mức 8,32m, dưới báo động I là 0,68m.

Trước diễn biến mưa lũ, các đơn vị thủy lợi đang tập trung tiêu úng cho những khu vực bị ngập. Đến 15h ngày 17/9, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh vận hành 60 trạm bơm với 265 máy bơm cùng 20 cống tiêu nhằm nhanh chóng tiêu thoát nước.

Xã Nông Cống dùng thuyền để hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Mưa lũ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Toàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 8.419 hộ dân bị ngập, trong đó nhiều khu vực có số hộ bị ảnh hưởng lớn như phường Hàm Rồng 2.223 hộ, xã Nông Cống 1.524 hộ, xã Kim Tân 1.364 hộ, phường Thành Vinh 675 hộ và huyện Hà Trung 500 hộ.

Tình trạng ngập lụt không chỉ xảy ra tại nhà dân mà còn ảnh hưởng đến việc đi lại. Mưa lớn gây ngập cục bộ các tuyến đường vào khu dân cư thuộc 18 xã, phường, với tổng cộng 2.679 hộ/10.061 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Trước nguy cơ nước tiếp tục dâng, các địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai phương án sơ tán người dân khỏi những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Đến nay, 41 địa phương đã tổ chức sơ tán 1.016 hộ với 3.892 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Thống kê đến chiều 17/9, tỉnh Thanh Hóa có 8.419 hộ dân bị ngập trong nước.

Ông Hà Vĩnh Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Nông Cống cho biết, địa phương đã chỉ đạo các phòng, ban, lực lượng chức năng, dân quân và các thôn thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, hỗ trợ người dân, đặc biệt là những hộ bị ngập sâu. Với các hộ cần hỗ trợ, xã sẽ chỉ đạo lực lượng, phương tiện đến tận nơi trợ giúp.

Được biết, trong sáng 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cùng đại diện lãnh đạo ngành chức năng đã trực tiếp vào rốn lũ xã Kim Tân để kiểm tra, thăm hỏi, động viên người dân bình tĩnh, khắc phục khó khăn, chủ động phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đang làm nhiệm vụ thường xuyên nắm chắc tình hình, rà soát các hộ dân trong khu vực bị cô lập, nhất là những gia đình có người già, trẻ nhỏ, người yếu thế để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Các lực lượng phải bảo đảm cung cấp kịp thời lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Không để người dân bị đói, thiếu nước uống trong thời gian bị chia cắt.