Thanh Hóa: Hơn 71 nghìn đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Các đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị được kết nối tới hơn 40 nghìn điểm cầu với hơn 2,7 triệu đại biểu tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị kết nối đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn tỉnh với 1.054 điểm cầu và 186 điểm cầu học tập qua sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Có hơn 71 nghìn cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tham dự.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc quán triệt Nghị quyết tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được nghiên cứu, học tập và quán triệt 6 chuyên đề gồm:

- Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

- Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

- Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

- Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương. Giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động khả thi, hiệu quả. Bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục cập nhật...