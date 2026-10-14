Thanh Hóa: Hơn 18,5 tỷ đồng khẩn cấp khắc phục sạt lở trên 2 tuyến đường

Ngày 14/10, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa công bố tình huống khẩn cấp, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại ba vị trí trên quốc lộ 15C và đường tỉnh 519.

Tuyến quốc lộ 15C qua địa phận xã Trung Lý và Pù Nhi bị sạt lở ta luy âm, mặt đường sụt lún.

Theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, các vị trí cần khắc phục gồm Km 54+030, Km 89+250 trên quốc lộ 15C và Km 24+300 trên đường tỉnh 519, thuộc địa bàn các xã Trung Lý, Pù Nhi và Vạn Xuân.

Cụ thể, tại Km 54+030 trên quốc lộ 15C, thuộc xã Trung Lý, xảy ra sạt lở ta luy âm. Tại Km 89+250, thuộc xã Pù Nhi, mặt đường bị hư hỏng, lún sụt, kèm theo hư hỏng ta luy âm. Trong khi đó, tại Km 24+300 trên đường tỉnh 519, thuộc xã Vạn Xuân, xảy ra sạt lở ta luy âm, xói trôi cống, nền và mặt đường.

Trước tình trạng hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa lớn gây ra, tỉnh Thanh Hóa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm sớm triển khai các giải pháp xử lý, hạn chế nguy cơ mất an toàn và bảo đảm giao thông thông suốt.

Tại Km 24+300 trên đường tỉnh 519, thuộc xã Vạn Xuân, xảy ra sạt lở ta luy âm, xói trôi cống, nền và mặt đường.

Theo đó, Sở Xây dựng Thanh Hóa được giao làm cơ quan quản lý, tổ chức thực hiện công trình. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 18,58 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và thời gian hoàn thành dự kiến trong quý II/2027.

Về giải pháp, tại Km 54+030 trên quốc lộ 15C, phương án khắc phục là điều chỉnh tim tuyến về phía ta luy dương, bên trái tuyến, hoàn trả kết cấu nền, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông.

Tại Km 89+250, đơn vị thực hiện sẽ xử lý sạt lở, gia cố ta luy âm, khắc phục hư hỏng nền và mặt đường. Tổng kinh phí dự kiến là 16,95 tỷ đồng.

Đối với Km 24+300 trên đường tỉnh 519, giải pháp gồm xử lý sạt lở ta luy âm, thay thế cống, hoàn trả nền và mặt đường. Các hạng mục được xác định theo hiện trạng hư hỏng tại từng vị trí, tập trung khôi phục kết cấu đường bộ và công trình thoát nước, bảo đảm điều kiện khai thác an toàn sau khi hoàn thành. Kinh phí dự kiến khoảng 1,63 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Sở Xây dựng triển khai lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Trong quá trình thi công, đơn vị phải căn cứ diễn biến thời tiết, điều kiện thực tế tại hiện trường để giám sát, kiểm tra khối lượng, đơn giá, cự ly vận chuyển vật liệu và chi phí vận chuyển đất, đá sạt trượt.

Sở Tài chính được giao căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí. UBND các xã Trung Lý, Pù Nhi và Vạn Xuân phối hợp bố trí mặt bằng thi công, xác định vị trí đổ đất, đá sạt trượt phù hợp, tạo điều kiện để triển khai các hạng mục khắc phục.