Theo kết quả rà soát, hiện Thanh Hoá có khoảng 1,2 triệu người thuộc diện cần được tuyên truyền, đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn.

Các nhóm được ưu tiên gồm học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi; người trong độ tuổi từ 30 - 50; người đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm; sinh viên, công nhân, người lao động, lái xe doanh nghiệp, lái xe công nghệ và người dân tại các khu dân cư.

Chiến dịch được triển khai đồng loạt tại 166/166 xã, phường (Ảnh: Phòng CSGT Thanh Hóa).

Để bảo đảm chất lượng và tính thống nhất trong quá trình triển khai, ngày 11 và 12/9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức tập huấn cho 841 người thuộc lực lượng "tiểu giáo viên" cơ sở.

Thành phần tham gia gồm cán bộ công an cấp xã, cán bộ phụ trách lĩnh vực giáo dục, văn hóa, tuyên truyền và giáo viên các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau tập huấn, lực lượng này trở thành nòng cốt trong việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại địa phương, trường học, cơ quan và doanh nghiệp.

Với phương châm lấy cơ sở làm trọng tâm, lấy người dân làm đối tượng phục vụ, chiến dịch được triển khai đồng loạt tại 166/166 xã, phường. Tính đến hết ngày 21/11/2026, toàn tỉnh đã tổ chức 280 buổi tuyên truyền, đào tạo với 167.836 lượt người tham gia.

Trong đó, có 92.897 học sinh và 74.939 người thuộc các nhóm từ 30 - 50 tuổi, người có giấy phép lái xe trên 3 năm và người dân tại các khu dân cư.

Các buổi tuyên truyền, đào tạo được tổ chức linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng (Ảnh: Phòng CSGT Thanh Hóa).

Các buổi tuyên truyền, đào tạo được tổ chức linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế tại địa phương, trường học, cơ quan, doanh nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, các hoạt động còn chú trọng hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe an toàn, cách nhận diện và phòng tránh những tình huống nguy hiểm, xử lý các tình huống phát sinh trên đường.

Ngoài ra, thông qua các video clip tình huống, trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề thường gặp trong thực tế, người tham gia có thêm điều kiện nhìn nhận rõ những nguy cơ mất an toàn từ chính thói quen và hành vi điều khiển phương tiện hằng ngày, từ đó đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân.