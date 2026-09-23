Thanh Hóa: Học sinh vùng biên Yên Khương đón Trung thu trong yêu thương

Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm tổ chức. Tham dự chương trình có lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, các thầy cô giáo, phụ huynh cùng đông đảo học sinh xã Yên Khương.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao quà cho các em học sinh

Phát biểu tại đêm hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng gửi lời chúc đến các đại biểu, thầy cô giáo, phụ huynh và các em thiếu niên, nhi đồng. Ông nhấn mạnh chăm lo cho trẻ em chính là chăm lo cho tương lai của quê hương, đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu động viên các em học sinh

Theo ông Tô Anh Dũng, Thanh Hóa luôn xác định công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, tạo điều kiện để trẻ em ở mọi vùng miền được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh. Đặc biệt, đối với trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn như Yên Khương, tỉnh dành sự quan tâm, ưu tiên những chính sách thiết thực để các em có điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển tốt hơn.

Trao quà cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ông Dũng cũng nhấn mạnh Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Yên Khương là một trong những công trình được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa đối với giáo dục vùng biên.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Từ mái trường mới, các em học sinh sẽ có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và trưởng thành; qua đó góp phần tạo nền tảng để thế hệ trẻ vùng biên xây dựng quê hương trong tương lai.

Các em học sinh theo dõi các tiết mục văn nghệ đặc sắc

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh biểu dương Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã chung tay tổ chức chương trình và dành những phần quà ý nghĩa cho thiếu nhi xã Yên Khương.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao quà cho các em học sinh

Tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các lãnh đạo tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương đã trao 50 suất học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích trong học tập, rèn luyện.

Các đại biểu tham dự chương trình trao hơn 1.000 phần quà trung thu cho các em học sinh; các nhà hảo tâm cũng đã hỗ trợ nhiều học sinh biến ước mơ của các em thành hiện thực.

Tiết mục múa lân thu hút các em học sinh theo dõi

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh được tham gia các hoạt động vui chơi, giao lưu, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và đón nhận những phần quà Trung thu. Không khí đêm hội trở nên rộn ràng bởi tiếng cười, sự háo hức của các em nhỏ trong ngày Tết dành riêng cho thiếu nhi.

Những phần quà Trung thu được trao tới các em học sinh

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa mong muốn thời gian tới, các thầy cô giáo tiếp tục tận tâm với nghề, yêu thương, dìu dắt học sinh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục chung tay để ngày càng có nhiều trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được quan tâm, chăm lo và có điều kiện học tập, vui chơi, phát triển.

Các đơn vị tài trợ bữa ăn cho em học sinh

Các em học sinh được tham gia các trò chơi dân gian bổ ích

Đêm hội Trăng rằm khép lại trong không khí vui tươi, đầm ấm, để lại những kỷ niệm đẹp đối với học sinh vùng biên Yên Khương, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự chung tay của cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.