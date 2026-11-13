Thanh Hóa hoàn thiện hồ sơ đề xuất đầu tư bến cảng Quảng Châu

Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Xây dựng về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án bến cảng Quảng Châu, UBND tỉnh Thanh Hóa giao các sở, ngành hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục. Dự án dự kiến xây dựng 2 cầu cảng tổng hợp, dài 200m, với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.

Bản đồ mô phỏng dự kiến khu vực thực hiện xây dựng bến cảng Quảng Châu thuộc phường Sầm Sơn.

Ngày 12/11, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi nhận được Công văn số 17527/BXD-KHTC ngày 2/11/2026 của Bộ Xây dựng về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án bến cảng Quảng Châu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu ý kiến của Bộ Xây dựng.

Căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế, các sở có trách nhiệm hướng dẫn Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Macstar Thanh Hóa rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Sau khi hoàn thiện, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định. Các sở, ngành phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 17/11/2026.

Động thái này nhằm tiếp tục hoàn thiện các điều kiện, thủ tục cần thiết trước khi dự án được xem xét chủ trương đầu tư theo quy định.

Theo Quyết định số 1024/QĐ-BXD ngày 4/7/2025 của Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bến cảng Quảng Châu thuộc khu bến Lệ Môn - Quảng Châu.

Theo quy hoạch, bến cảng Quảng Châu được định hướng đầu tư 2 cầu cảng tổng hợp, tổng chiều dài 200m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 2.000 tấn hoặc lớn hơn khi đáp ứng điều kiện về tĩnh không công trình vượt sông. Công suất hàng hóa thông qua dự kiến đạt 0,25-0,5 triệu tấn/năm.

Toàn khu bến Lệ Môn - Quảng Châu được quy hoạch 3 bến cảng, gồm 5 cầu cảng với tổng chiều dài 541m, lượng hàng hóa thông qua dự kiến đạt 0,6-1,1 triệu tấn/năm.

Đáng chú ý, tại danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, dự án Cảng Quảng Châu được xác định tại phường Sầm Sơn, quy mô 2 cầu cảng tổng hợp, tổng chiều dài 200m, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 500 tỷ đồng.

Dự án nằm trong định hướng phát triển hệ thống cảng biển của tỉnh, có khả năng kết nối với Đại lộ Nam sông Mã, quốc lộ 47 và tuyến đường bộ ven biển. Thời gian thu hút, triển khai đầu tư dự kiến trong giai đoạn 2026-2030.

Cùng với việc chuẩn bị đầu tư bến cảng, hạ tầng giao thông kết nối cũng đang được nghiên cứu nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa khi cảng được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa có Tờ trình số 3724/TTr-BQLDA ngày 13/8/2026 đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ Đại lộ Nam sông Mã đến bến cảng Quảng Châu, thuộc phường Sầm Sơn.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường dài khoảng 150m, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 90 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2028.

Dự án dự kiến xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường trục chính đô thị theo TCVN 13592:2022; đồng thời xây dựng 2 cầu bê tông cốt thép qua sông Huyện và sông Thống Nhất, có chiều rộng phù hợp với chiều rộng nền đường.

Điểm đầu tuyến tiếp nối với dự án đường Quảng Châu 1, đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến đê sông Huyện; điểm cuối giao với đê hữu sông Mã. Khi được đầu tư hoàn chỉnh, tuyến đường sẽ tạo kết nối từ trục giao thông đô thị đến khu vực bến cảng.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, cảng biển Thanh Hóa dự kiến có từ 20-24 bến cảng, gồm 57-65 cầu cảng, tổng chiều dài từ 11.386-13.526m. Lượng hàng hóa thông qua dự kiến đạt 71,65-86,15 triệu tấn/năm.

Trong định hướng phát triển đó, bến cảng Quảng Châu được kỳ vọng bổ sung năng lực khai thác hàng hóa tại khu vực Sầm Sơn. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, dự án cần tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng cảng biển và hệ thống giao thông kết nối.