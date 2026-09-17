Thanh Hóa hoãn các cuộc họp, triển khai giải pháp ứng phó mưa lũ

Xã Nông Cống có 278 hộ thực hiện sơ tán tại chỗ. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị ngành chức năng, các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện ở những khu vực trọng điểm để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra; chủ động nguồn cung ứng thực phẩm đáp ứng yêu cầu đối với những địa bàn bị chia cắt; đồng thời bảo đảm thông tin liên lạc; có biện pháp bảo vệ công trình nhà dân, công trình công cộng và phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 16, sáng 17/9, ở khu vực tỉnh Thanh Hoá tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng thủy văn cơ bản phổ biến từ 80 - 150 mm, có nơi cao hơn như khí tượng Yên Định 204 mm, khí tượng Tĩnh Gia 196 mm, thủy văn Chuối 196 mm...

Dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 16-19 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao và hoạt động của gió Đông Nam, nên khu vực Thanh Hoá từ sáng 17/9 đến sáng 19/9 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa còn có khả năng đạt từ 70 - 150mm, có nơi trên 150mm, riêng khu vực Tây Bắc từ 50 - 100mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong sáng 17/9, mực nước lũ trung hạ lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu và các sông đang lên, phổ biến ở mức báo động 2, trên báo động 2. Riêng trên sông Bưởi và sông Yên trên mức báo động 3. Cảnh báo, trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên các sông tiếp tục lên, trong đó trên sông Bưởi tại Kim Tân có khả năng đạt 13,2m, trên báo động 3 là 1,2m vào chiều tối 17/9; Trên sông Lèn tại Lèn lên mức báo động 3; Trên sông Yên tại Chuối có khả năng đạt mức 4,4m vào trưa chiều 17/9…

Ông Phùng Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Hoạt Giang (Thanh Hóa) cho biết, mưa lớn trong đêm 16/9 và sáng 17/9 khiến tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn xã bị ngập sâu. Đoạn ngập là đoạn Quốc lộ 1A phía trước Công ty TNHH Giày Venus, vị trí sâu nhất khoảng 0.7m khiến cho giao thông trên tuyến quốc lộ 1A bị ách tắc.

Mưa lớn khiến nước sông Hoạt dâng cao, tràn qua đê và chảy qua Quốc lộ 1A gây ngập cục bộ. Đến 9 giờ sáng 17/9 nước vẫn đang tiếp tục dâng và chảy tràn qua Quốc lộ 1A. Do nước ngập sâu nên chỉ có một số xe tải cỡ lớn lưu thông qua đoạn đường này, còn các loại xe bán tải, xe ô tô con không thể đi qua Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Hoạt Giang.

Từ tối 16/9, tại xã Trường Lâm (Thanh Hóa) cũng xảy ra ngập Quốc lộ 1A làm ảnh hưởng đến giao thông. Ông Lê Hồng Thanh, Chủ tịch UBND xã Trường Lâm cho biết, do mưa lớn, nước từ trên núi đổ xuống chảy qua Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã. Nước lớn đổ về và chảy xiết khiến giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Trường Lâm bị ách tắc cục bộ. Đến sáng 17/9 nước đã rút bớt và các phương tiện đã lưu thông bình thường.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông Bưởi dâng cao trên báo động 3, ngay trong đêm 16, rạng sáng 17/9, xã Kim Tân đã tổ chức sơ tán hơn 1.000 hộ dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. T trên địa bàn hiện có 717 hộ với 3.123 khẩu tại 6 thôn đang bị chia cắt do mưa lũ. UBND xã Kim Tân đã chuẩn bị sẵn sàng thực phẩm, nước sạch và các nhu yếu phẩm để cung cấp cho các hộ trong thời gian sơ tán, đảm bảo không để xảy ra tình trạng người dân bị đói, rét trong mưa lũ.

Hiện tại, địa phương đang theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến mưa lũ, rà soát các khu vực bị ngập lụt, nguy cơ bị sạt lở đất để có phương án đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho nhân dân.